Vyšetrenie vraždy Kuciaka podľa Čaputovej pomohlo k pozitívnejšiemu obrazu Slovenska v zahraničí

Najväčšie demonštrácie od Nežnej revolúcie

Slovensko je za hranicami vnímané pozitívne

6.1.2020 (Webnoviny.sk) - Vyšetrenie vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej pomohlo k pozitívnejšiemu obrazu Slovenska v zahraničí. Pre agentúru SITA to povedala prezidentka Zuzana Čaputová.Podľa prezidentky je väčšina zahraničných lídrov o tejto kauze informovaná a pozitívne vnímali aj vzopätie Slovákov, ktoré nastalo po vraždách snúbencov.„Väčšina lídrov je o tejto kauze informovaná a samozrejme posun vo vyšetrovaní je vnímaný pozitívne,“ povedala prezidentka.Ako dodala, zahraniční partneri Slovenska vnímajú pozitívne aj vzopätie občianskej spoločnosti, ktoré nastalo po vražde.Násilná smrť dvoch mladých ľudí vyvolala najväčšie demonštrácie od Nežnej revolúcie, ktoré viedli k demisii vlády Roberta Fica (Smer-SD). Vtedajší prezident Andrej Kiska poveril zostavením novej vlády vicepremiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD).V zahraničí si podľa Čaputovej všimli aj procesy, ktoré spustila vražda Kuciaka a Kušnírovej. „Registrujú, že riešime vnútorné problémy a vnímajú to ako potrebný proces,“ uviedla.Prezidentka si však myslí, že Slovensko je za hranicami vnímané pozitívne. „Musím skonštatovať, že celkovo je Slovenská republika vnímaná ako úspešná krajina, rešpektovaný partner a ja sa budem usilovať, aby to tak bolo aj naďalej,“ dodala.Zuzana Čaputová od nástupu do prezidentského úradu absolvovala viacero zahraničných ciest. Prvou bola podľa tradície návšteva Českej republiky, kde sa stretla s českým prezidentom Milošom Zemanom, ale aj premiérom Andrejom Babišom.Prezidentka absolvovala tiež napríklad návštevu Francúzska, kde ju prezident Emmanuel Macron označil ako „nádej pre Európu“. Stretla sa aj s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou či bývalým predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom.