Vyšetrovací výbor v Rusku potvrdil pravosť pozostatkov cárskej rodiny

Na archívnej snímke ľudia kráčajú okolo Zimného paláca v Petrohrade 11. marca 2017. Rusko si pripomína výročie februárovej revolúcie, ktorá zvrhla cára Mikuláša II. Ukončila vládu Romanovcov, ktorí stáli na čele Ruska viac než 300 rokov.

Moskva 17. júla (TASR) - Opakovaná komplexná analýza potvrdila pravosť pozostatkov ruského cára Mikuláša II. a členov jeho rodiny zastrelených pred sto rokmi v meste Jekaterinburg. Podľa agentúry Interfax to v pondelok oznámila oficiálna predstaviteľka ruského Vyšetrovacieho výboru Svetlana Petrenková.Dodala, že podľa záverov genetickej expertízy sedem z 11 objavených pozostatkov patrí členom jednej rodiny - matke, otcovi, štyrom dcéram a synovi.spresnila Petrenková.Uviedla tiež, že k analýze boli prizvaní vedci, ktorí skúmajú a systematizujú okrem iného asi aj 2000 dokumentov vrátane tých, ktoré sa v rokoch 2017-18 našli v archívoch a múzeách v zahraničí a doteraz neboli predmetom skúmania.Cárska rodina bola popravená v noci na 17. júla 1918 v Jekaterinburgu na Sibíri, kde žila vo vyhnanstve od abdikácie, ku ktorej Mikuláš pristúpil v dôsledku zložitej politickej situácie v marci roku 1917.Cársku rodinu popravili po boľševickej revolúcii na príkaz výkonného výboru oblastnej rady v Jekaterinburgu - okrem iného aj pre to, že k mestu sa blížili oddiely bielogvardejcov. Po streľbe ich popravcovia ešte mnohonásobne dobodali bajonetmi a okradli o šperky.O život prišli i traja členovia služobníctva a rodinný lekár.Skupina boľševikov zahrabala telá obetí, poliate kyselinou, do jamy v okolí. Dom kupca, kde sa zločin odohral, dali sovietski komunisti zbúrať v roku 1977.Telesné pozostatky cárskej rodiny odhalili pri Jekaterinburgu v roku 1991.V roku 1998 po genetických testoch a sporoch ohľadom ich pravosti pochovali cára aj s cárovnou a tromi z ich piatich detí - princezné Tatianu, Oľgu a Anastáziu v katedrále v petrohradskej Petropavlovskej pevnosti.Odvolací výbor ruského najvyššieho súdu vydal 1. októbra 2008 rozhodnutie, podľa ktorého sa cár Mikuláš II. a jeho rodina, zastrelení boľševickými revolucionármi, stali obeťami politickej vraždy a majú právo na súdnu rehabilitáciu.Symbolické rozhodnutie nasledovalo po dlhej kampani vedenej monarchistami a potomkami cárskej rodiny za to, aby zastrelení boli v očiach ruskej legislatívy uznaní za obete zločinu. Prokuratúra a súdy nižších inštancií požiadavku opakovane odmietali s tvrdením, že členovia kráľovskej rodiny Romanovcov boli zavraždení, a nie popravení z politických dôvodov.Vyšetrovanie prípadu v Rusku obnovili z formálnych právnych dôvodov v roku 2010 a uzavreli ho 14. januára 2011. Nezákonnosť zabitia cárskej rodiny sa potvrdila podobne ako pravosť telesných pozostatkov členov cárskej rodiny a ich služobníctva.Na mieste masakry aj masového hrobu v súčasnosti stoja kostoly. Ruská pravoslávna cirkev v roku 2000 kanonizovala Mikuláša II., jeho manželku Alexandru, štyri ich dcéry a jedného syna ako mučeníkov.Od zavraždenia posledného ruského cára Mikuláša II. a jeho rodiny uplynie 17. júla sto rokov. Pri tejto príležitosti sa na Urale v júli 2018 uskutočnia tzv. "Cárske dni".