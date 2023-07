Vyšetrovanie „čurillovcov“ sa blíži ku koncu, advokát víta posun prípadu

Zmena právnej kvalifikácie skutku

Obvinenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa

25.7.2023 (SITA.sk) -Vyšetrovanie vedené voči príslušníkom Národnej kriminálnej agentúry okolo Jána Čurillu zo strany Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR sa blíži ku koncu. Na sociálnej sieti to uviedol advokát obvinených policajtov Peter Kubina „Po necelých dvoch rokoch usilovného „vyšetrovania" tejto trestnej veci navzdory zákonom, dôkazom a iným právnym živlom sa inšpekcia s krajskou prokuratúrou rozhodli, že práve teraz je čas vyšetrovanie ukončiť a nasmerovať ho k podaniu obžaloby," napísal Kubina. Doplnil, že termín záverečného preštudovania spisu bol určený na 14. augusta.„V tejto súvislosti nám zároveň bola oznámená zmena právnej kvalifikácie skutku. Doteraz bol posudzovaný ako spáchaný z osobitného motívu, ktorým malo byť zakrytie trestnej činnosti páchanej obvinenými, nikdy však nebolo konkretizované akej. Teraz sa to zmenilo tak, že to už neplatí. Namiesto toho má ísť o skutok spáchaný na viacerých osobách používajúcich status verejných činiteľov," uviedol Kubina.Advokát zároveň zdôraznil, že posun prípadu na súd v prípade podania obžaloby uvíta. „Čím viac procesných pochybení a ignorovania návrhov obhajoby v spise v čase jeho doručenia na súd bude, tým pre nás pred súdom lepšie," dodal advokát.Krajský súd v Bratislave prepustil v októbri 2021 obvinených vyšetrovateľov NAKA Jána Čurillu, Pavla Ďurku Štefana Mašína z väzby na slobodu, pretože ich trestné stíhanie je podľa senátu neopodstatnené. Generálna prokuratúra im však vo februári 2022 ponechala v platnosti obvinenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. Na základe ich sťažnosti zrušila len obvinenie pre marenie spravodlivosti.