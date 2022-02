Vyšetrovanie exministra Žigu pokračuje. Pre Hlas stále aktívne pracuje a vystupuje aj v parlamente

Žiga obvinenie popiera

Exminister v strane aktívne pracuje

Nepoužíva sociálne siete

19.2.2022 (Webnoviny.sk) - Exminister a poslanec parlamentu Peter Žiga (Hlas-SD) je stále obvinený pre prečin podplácania. Vyplýva to z vyjadrenia policajného prezídia pre agentúru SITA.Zatiaľ nie je jasné, či a kedy dôjde aj k podaniu obžaloby na neho. „V danom prípade naďalej pokračuje vyšetrovanie,“ povedala Andrea Dobiášová z Prezídia Policajného zboru SR.Exminister sa snažil vlani zvrátiť rozhodnutie o obvinení. Odmieta, že by sa dopustil protiprávneho konania. Generálny prokurátor Maroš Žilinka však nevyhovel exministrovi, ktorý sa domáhal zrušenia uznesenia vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry o vznesení obvinenia.Hovorca generálnej prokuratúry Dalibor Skladan vlani v decembri informoval, že Žilinka po preskúmaní veci nezistil dôvody na zrušenie napadnutých právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní, keď dospel k záveru, že v aktuálnom štádiu trestného konania zistené skutočnosti dostatočne odôvodňujú záver o dôvodnosti trestného stíhania obvineného Petra Žigu pre prečin podplácania.Obvinený exminister je členom predsedníctva strany Hlas-sociálna demokracia (Has-SD). Poslanec Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) sa pre agentúru SITA vyjadril, že Žiga sa neexponuje z dôvodu trestného stíhania. Podľa Šutaja Eštoka však Žiga v strane aktívne pracuje, zapája sa do riešenia odborných tém a vystupuje aj v parlamente.Odkedy sa objavili informácie o obvinení, tvár exministra sa vytratila z tlačových konferencií Hlasu-SD. V médiách sa verejne nevyjadruje, nechodí do diskusných relácií. Parlamentných schôdzí sa zúčastňuje a hlasuje. Naposledy sa podpísal aj pod návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO).Žiga nie je aktívny ani na svojom profile na sociálnej sieti. Sú na ňom zachytené za posledný viac ako rok iba záznamy tlačových konferencií strany Hlas-SD. Ako poslanec naposledy vystúpil v pléne parlamentu s faktickou poznámkou minulý rok 27. októbra.Ani jednému členovi vlády nepoložil otázku v rámci parlamentnej hodiny otázok. Je podpísaný pod jedným návrhom zákona z dielne Hlasu-SD v roku 2020 a pod jedným pozmeňujúcim návrhom k vládnemu návrhu zákona.