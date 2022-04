Vyšetrovanie havárie Boeingu v Číne pokračuje, do krajiny pricestujú americkí vyšetrovatelia

2.4.2022 (Webnoviny.sk) - Americkí vyšetrovatelia pricestovali v sobotu do Číny, aby tamojším úradom pomohli hľadať stopy súvisiace s minulomesačnou haváriou dopravného lietadla Boeing so 132 ľuďmi na palube.V rámci tejto spolupráce už v americkom laboratóriu vo Washingtone analyzujú hlasový záznamník z kabíny lietadla, uviedli americkí federálni predstavitelia. Vyšetrovatelia dúfajú, že nahrávka objasní, prečo sa lietadlo 21. marca zrútilo v hornatej oblasti na juhovýchode Číny.Na palube letu 5735 spoločnosti China Eastern z mesta Kchun-ming v západnej provincii Jün-nan do priemyselného centra Kuang-čou na juhovýchodnom pobreží bolo 123 pasažierov a deväť členov posádky.Náraz lietadla vytvoril 20 metrov hlboký kráter, spôsobil požiar v okolitom lese a rozbil lietadlo na malé časti roztrúsené po širokom okolí. Dosiaľ bolo nájdených viac ako 49-tisíc kusov trosiek spolu s niektorými ľudskými pozostatkami a osobnými vecami.