Vyšetrovanie katolíckej cirkvi odhalilo, že za 70 rokov bolo sexuálne zneužitých 330-tisíc detí

Väčšina obetí boli mladí chlapci

Cirkev bola voči obetiam ľahostajná

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.10.2021 (Webnoviny.sk) - Zhruba 216-tisíc detí sa od roku 1950 stalo vo Francúzsku obeťami sexuálneho zneužívania zo strany duchovných v katolíckej cirkvi. Keď sa k tomu pridá zneužívanie nevysvätenými členmi cirkvi, toto číslo narastie až na 330-tisíc detských obetí.Vyplýva to z vyšetrovania výboru, ktorý sa venoval zneužívaniu členmi cirkvi, informuje spravodajský portál BBC.Výbor v utorok zverejnil správu zo svojho dvaapolročného vyšetrovania, ktorá má 2 500 strán a zakladá sa na súdnych, policajných a cirkevných záznamoch a rozhovoroch s obeťami a svedkami. Podľa nej „obrovská väčšina“ obetí boli chlapci v predpubertálnom veku zo širokého spektra sociálnych pomerov.„Katolícka cirkev je po kruhu rodiny a priateľov prostredím, v ktorom je najvyššie zastúpenie sexuálneho násilia,“ konštatuje dokument.Výbor našiel dôkazy o zneužívaní za posledných 70 rokov zo strany 2 900 až 3 200 ľudí. Toto číslo vychádza z celkového počtu 115-tisíc kňazov a ďalších duchovných. Väčšina prípadov je však podľa výboru príliš stará na to, aby ich bolo možné trestne stíhať.Predseda výboru Jean-Marc Sauvé uviedol, že do začiatku tohto milénia katolícka cirkev „prejavovala hlbokú a dokonca krutú ľahostajnosť voči obetiam“. Podľa jednej z obetí je správa bodom zlomu vo francúzskej histórii.Škandál vo Francúzsku je najnovším, ktorý zasiahol rímskokatolícku cirkev postihnutú početnými sexuálnymi škandálmi vo svete, ktoré často zahŕňali deti. Spomenuté nezávislé vyšetrovanie nariadila francúzska katolícka cirkev v roku 2018 práve po mnohých škandáloch v zahraničí.