Vyšetrovanie okolo herca Aleca Baldwina a zastrelenej kameramanky pokračuje, pri nakrúcaní filmu bol istý nezáujem o zbrane

Jediný ostrý náboj

Zložitý prípad

Incident nebol úmyselný

Baldwin istú zodpovednosť zrejme ponesie

28.10.2021 (Webnoviny.sk) - Pri nakrúcaní filmu Rust, pri ktorom herec Alec Baldwin minulý týždeň nedopatrením zastrelil kameramanku a zranil režiséra, panoval istý nezáujem o zaobchádzanie so zbraňami. V stredu to povedali vyšetrovatelia, podľa ktorých je však ešte príliš skoro na to, či v tejto súvislosti vznesú obvinenia.Šerif okresu Santa Fe v Novom Mexiku Adan Mendoza uviedol, že pri prehľadávaní miesta nakrúcania našli 500 nábojov, slepých, atráp a pravdepodobne aj ostrých. Úrady tiež potvrdili, že z incidentu neexistujú zábery.Vyšetrovatelia sa domnievajú, že zbraň, ktorou strieľal Baldwin, vypálila jediný ostrý náboj, ktorý zabil Halynu Hutchinsovú a zranil Joela Souzu, ktorý stál za ňou. Detektívovia majú olovený projektil zo Souzovho ramena, ktorý testujú, aby potvrdili, či ho vystrelili z toho istého revolvera, ktorý použil Baldwin. S balistickou analýzou pomáha aj Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI). Vyšetrovatelia tiež skonfiškovali ďalšie dve zbrane - revolver s jednočinnou spúšťou, ktorý mohol byť modifikovaný, a plastovú zbraň, ktorú tiež opísali ako revolver.Podľa Souzu pri scéne nemali byť prítomné žiadne ostré náboje. Mendoza vyhlásil, že majú podozrenie na prítomnosť ďalších ostrých nábojov, ale o tom rozhodne až testovanie. Teraz sa podľa neho snažia určiť, ako sa na pľac vôbec ostré náboje dostali, keď tam nemali byť.Okresná prokurátorka Mary Carmack-Altwiesová uviedla, že vyšetrovatelia zatiaľ nevedia povedať, či išlo o nedbanlivosť alebo kto ju spôsobil. Je to zložitý prípad, ktorý si bude vyžadovať ďalšie skúmanie a analýzu, uviedla.Tragický incident sa stal počas skúšky scény. Baldwin, ktorý udalosti z predošlého štvrtka označil za tragickú nehodu, podľa súdnych dokumentov strieľal jednou z troch zbraní, ktoré na vozík pripravila zbrojmajsterka. Asistent režiséra David Halls vzal zbraň z vozíka a naznačil, že je s ňou bezpečné pracovať, keď vykríkol „studená zbraň“, uvádzajú dokumenty.Zbrojmajsterka Hannah Gutierrezová Reedová uviedla, že v ten deň skontrolovala náboje, aby sa uistila, že je bezpečné ich použiť. Tiež vypovedala, že zatiaľ čo zbrane používané pri nakrúcaní boli počas obednej prestávky zamknuté, náboje zostali bez dohľadu na vozíku. Podľa nej však na pľaci nikdy nedržali ostré náboje.Halls zase vypovedal, že zbrojmajsterka zvyčajne otvorila zbraň a skontrolovala zásobník, ale nevedel si spomenúť, či sa tak stalo aj pred danou streľbou. Podľa policajných dokumentov si pamätá len, že v zbrani videl tri náboje.Po streľbe vzal zbraň ku Gutierrezovej Reedovej a podľa svojich slov videl v zbrani päť nábojov, z toho aspoň štyri z nich boli atrapy, čo naznačovala dierka a vršok na nábojnici. Bola tam však aj nábojnica, ktorá tieto prvky nemala. Halls povedal, že incident nebol úmyselný.Nakrúcanie westernu od začiatku októbra sprevádzali spory. Niekoľko hodín pred streľbou z miesta odišlo niekoľko členov kameramanského tímu pre spor o pracovných podmienkach.Je nepravdepodobné, že by sa Baldwin ako herec musel trestne alebo občiansky zodpovedať za tragédiu. Istú zodpovednosť však zrejme ponesie ako producent snímky.Produkčná spoločnosť Rust Movie Productions uviedla, že spolupracuje s úradmi a vedie vlastné interné vyšetrovanie postupov. Nakrúcanie je zastavené.