Vyšetrovanie podpaľačského útoku na tureckú reštauráciu pokračuje

Na snímke interiér tureckej reštaurácie po požiari 18. októbra 2018 v nemeckom Chemnitzi. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Chemnitz 7. novembra (TASR) - Vyšetrovanie podpaľačského útoku na tureckú reštauráciu v meste Chemnitz v spolkovej krajine Sasko z noci na 18. októbra prevzali v stredu experti Krajinského kriminálneho úradu so sídlom v Drážďanoch. Prípadu sa bude vzhľadom na fakt, že nemožno vylúčiť politicky motív činu, výrazne venovať policajné centrum pre boj proti extrémizmu a terorizmu.Informácie priniesol Stredonemecký rozhlas (MDR).Doterajšie vyšetrovanie ukázalo, že sa do priestorov reštaurácie Mangal vlámalo počas inkriminovanej noci niekoľko zatiaľ neznámych osôb, ktoré tam založili požiar. Materiálne škody prevyšujú 100.000 eur. K ujmám na zdraví nedošlo.Nemecká polícia, ktorá už v októbri vyhlásila pátranie po trojici pravdepodobných páchateľov na základe výpovedí svedkov, očakáva ďalšiu pomoc širokej verejnosti.V Chemnitzi to bol štvrtý útok na zahraničnú reštauráciu v priebehu iba niekoľkých týždňov.Židovská reštaurácia Shalom sa terčom útoku stala 27. augusta. Zranenia utrpel pri akcii jej majiteľ.Perzská reštaurácia Schmetterling sa terčom útoku kameňmi stala v noci na 22. septembra.Trio zatiaľ neidentifikovaných páchateľov zaútočilo 7. októbra na inú perzskú reštauráciu Safran. Pri útoku, ktorému predchádzalo počmáranie stien objektu hákovými krížmi a rozbitie okien, utrpela jedna osoba - hostinský - ťažké zranenia.Násilie namierené voči cudzincom vypuklo v Chemnitzi po augustovom zabití nemeckého občana, z ktorého sú podozriví migranti.