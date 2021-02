Vyšetrovanie smrti Lučanského je plynulé a aktívne, Žilinka nemá žiadne pochybnosti

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.2.2021 (Webnoviny.sk) - V prípade smrti bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského sa vyšetrovanie vykonáva plynule a aktívne. Po zasadnutí vlády v stredu 10. februára to médiám povedal generálny prokurátor Maroš Žilinka . Doplnil, že vo veci nechce poskytovať čiastkové informácie, pretože by išlo o mätenie verejnosti.„Na konci, keď budeme mať skutkový stav dôkazov jasne určený a zistíme, či došlo alebo nedošlo k spáchaniu trestného činu, sa postavím pred verejnosť a spolu s krajským prokurátorom poskytneme informácie,” uviedol Žilinka. Doplnil, že vo veci sa „vykonávajú všetky dôkazy, ktoré sa vykonávať majú” a on sám je o priebehu podrobne informovaný. „Ja nemám ani minimálnu pochybnosť, že vyšetrovanie prebieha zákonným spôsobom,” dodal Žilinka.Bývalý prezident Policajného zboru Milan Lučanský zomrel v stredu 30. decembra 2020 po tom, ako sa deň predtým v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Prešove pokúsil o samovraždu. Ešte predtým v prvej polovici decembra musel podstúpiť operáciu po tom, čo sa podľa vlastných slov v cele zranil. Lučanský bol väzobne stíhaný pre obvinenie v kauze Judáš.