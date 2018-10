Vyšetrovanie Sýrčanovho útoku v Kolíne nenaznačuje islamistický motív

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kolín nad Rýnom/Mníchov/Hamburg 26. októbra (TASR) - Nemeckí vyšetrovatelia podpaľačského útoku a rukojemníckej drámy v prevádzkach Hlavnej železničnej stanice v Kolíne nad Rýnom z 15. októbra nenašli doteraz indície, ktoré by naznačovali islamistické pozadie týchto trestných činov.Pri vyhodnocovaní predmetov zaistených v bydlisku dôvodne podozrivého z činov vrátane materiálov zo stien jeho obydlia i jeho komunikácie prostredníctvom webu a mobilného telefónu sa našli skôr indície, že muž, utečenec zo Sýrie trpel vážnymi psychickými problémami.Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnili v piatok Západonemecký rozhlas (WDR), mienkotvorný denník Süddeutsche Zeitung (SZ) a Severonemecký rozhlas (NDR).Spolková prokuratúra so sídlom v Karlsruhe, ktorá v skoršom stanovisku nevylúčila ani teroristický motív útoku, sa k informáciám spomínaných médií zatiaľ nevyjadrila.Predmetom jej vyšetrovania pre dôvodné podozrenie z dvojnásobného pokusu o vraždu a nebezpečného ublíženia na zdraví je spomínaný Sýrčan, ktorý sa podľa očitých svedkov mal verbálne hlásiť pri akcii k teroristickej organizácii Islamský štát (IS) a ktorého policajné komando pri zásahu životunebezpečne zranilo.