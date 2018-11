Vyšetrovanie USA zasiahlo Hyundai, akcie mu klesli na 9-ročné minimum

Nové vozidlo Hyundai IED. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington/Soul 22. novembra (TASR) - Akcie juhokórejskej automobilky Hyundai a jej sesterskej spoločnosti Kia vo štvrtok výrazne klesli, pričom v prípade firmy Hyundai sa dostali na vyše 9-ročné minimum. Dôvodom je vyšetrovanie firiem v USA súvisiace so zvolávaním áut do servisov pre problémy s motorom.Ako uviedla agentúra Reuters, prokuratúra v USA začala vyšetrovanie, či automobilky v procese zvolávania nepochybili. Firmy, ktoré spolu tvoria 5. najväčšiu automobilku na svete, museli v rokoch 2015 až 2017 zvolať v USA spoločne do servisov takmer 1,7 milióna áut. Bolo to jedno z ich najväčších zvolávaní na území USA. Dôvodom boli problémy s motorom, ktoré zvyšovali riziko nehody.Vyšetrovanie ešte nemusí viesť k obvineniam automobiliek, ak by sa tak ale stalo, mohlo by to znamenať vysoké pokuty. Práve toto riziko a možnosť aj ďalšieho zvolávania áut do servisov viedli k poklesu ceny akcií automobiliek približne o 5 %. V prípade firmy Hyundai to znamenalo najvýraznejší pokles za viac než deväť rokov. Ešte výraznejšie, o 9 %, klesla cena akcií dodávateľa komponentov Hyundai Mobis.Spojené štáty v minulosti už vyšetrovali a následne uvalili vysoké pokuty na zahraničné automobilky. Japonská Toyota sa v roku 2014 dohodla na zaplatení 1,2 miliardy USD (1,05 miliardy eur) v kauze nečakaného zrýchľovania svojich áut. V roku 2017 ju vo výške pokuty predstihol Volkswagen, ktorý sa v súvislosti s emisným škandálom dohodol na zaplatení 4,3 miliardy USD.Čo sa týka juhokórejských automobiliek, podľa analytičky Angely Hongovej zo spoločnosti Nomura sa investori obávajú nielen ďalších nákladov na zvolávanie a pokút, ale aj toho, že vyšetrovanie môže poškodiť imidž týchto značiek a ich predaj. To by ešte zhoršilo ich situáciu, keďže už teraz zápasia s nepriaznivo sa vyvíjajúcim biznisom na čínskom a americkom trhu.(1 EUR = 1,1409 USD)