Vyšetrovanie v kauze nákupu teplomerov a sypačov, v ktorej figuruje aj košický župan, je ukončené

Vyšetrovací spis

Podozrenie zo zločinu machinácie

14.1.2025 (SITA.sk) - V kauze nákupu teplomerov a sypačov, v ktorej figuruje aj predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav T., ukončili vyšetrovanie a vyšetrovateľ predložil spis prokuratúre s návrhom na obžalobu. Informoval o tom denník Korzár Pripomenul, že ide o prípad, v ktorom dnes už zrušená Národná kriminálna agentúra začala na jeseň v roku 2022 s vyšetrovaním troch predražených nákupov bezkontaktných prechodových teplomerov pre župný úrad aj krajských cestárov.Neskôr do prípadu pribudlo aj podozrivé obstarávanie štyroch sypačov značky Tatra pre spomínaných cestárov, a to v rokoch 2019 až 2020. Predseda KSK čelí podľa Korzára obvineniu len v prípade sypačov.„Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru po rozsiahlej dokazovacej činnosti ukončil vyšetrovanie podľa Trestného poriadku a predložil vyšetrovací spis s návrhom na podanie obžaloby príslušnému dozorovému prokurátorovi Krajskej prokuratúry Banská Bystrica,“ potvrdil pre agentúru SITA hovorca Prezídia Policajného zboru Doplnil, že v prípade je obvinených päť fyzických osôb, a to pre podozrenie zo zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa Trestného zákona , spáchaného formou spolupáchateľstva. Z machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa Trestného zákona sú tiež obvinené dve právnické osoby.„Krajskej prokuratúre Banská Bystrica doposiaľ nebol predložený vyšetrovací spis spolu s návrhom na konečné opatrenie. Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa zatiaľ nie je možné bližšie vyjadriť k samotnej veci ani k zamýšľanému postupu,“ uviedol hovorca Krajskej prokuratúry Banská Bystrica Ivan Vozár.Agentúra SITA sa so žiadosťou o vyjadrenie predsedu KSK obrátila aj na košickú župu. „K daným udalostiam sa momentálne nebudeme vyjadrovať,“ reagovala hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná.