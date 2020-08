Vyšetrovateľ chce väzbu pre troch obvinených z akcie Šašovia, muži mali vyrábať extrémistickú hudbu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.8.2020 (Webnoviny.sk) - Policajný vyšetrovateľ podal na troch obvinených v rámci akcie Šašovia, konkrétne na Karola P., Rastislava R. a Tomáša F. podnet na podanie návrhu na ich vzatie do väzby.Ako ďalej uvádza Policajný zbor SR na sociálnej sieti, trojica sa spolu s ďalšími obvinenými podieľala na výrobe hudobných albumov s extrémistickou tematikou. „Pri domových prehliadkach sme zaistili predmety a veci s extrémistickou tematikou,” uvádza polícia.Polícia po utorkovej akcii s názvom Šašovia obvinila Karola P., Rastislava R., Tomáša F., Jozefa P., Radovana K., Radoslava V., Roberta T., Mareka V. a Petra S. zo zločinu výroby extrémistických materiálov a z pokračujúceho zločinu rozširovania extrémistického materiálu. Zvyšok obvinených polícia prepustila.Rastislav R. je podľa medializovaných informácií spevákom kapely Krátky proces. Marek V. zase pôsobí v kapele Horkýže slíže. „Zadržanie, výpoveď a prepustenie. Malo to rýchly spád a Marek aj my ostatní máme o historku navyše. Akýkoľvek extrémizmus k Slížom nepatril, nepatrí a nikdy patriť nebude!,” komentovala skupina záležitosť na sociálnej sieti.