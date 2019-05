Vyšetrovateľ Mueller na budúci týždeň pred výbor Kongresu nepredstúpi

Na snímke Robert Mueller. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 11. mája (TASR) - Osobitný vyšetrovateľ Robert Mueller nebude na budúci týždeň vypovedať pred justičným výborom Snemovne reprezentantov amerického Kongresu. Oznámil to jeho predseda, demokrat Jerrold Nadler, informovala agentúra AP.Rokovania o možnom vypočutí Muelera však stále prebiehajú, povedal Nadler podľa novín The Hill. Mueller mal pôvodne pred výborom vypovedať 15. mája. Predseda Snemovne podľa svojich slov očakáva, že Mueller sa pred výborom objaví.Muellerova správa, zverejnená v apríli v zredigovanej podobe, zhŕňa závery z preverovania údajných zásahov Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016. Zameriava sa aj na možné napomáhanie zo strany kampane vtedajšieho republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa, ktorý bol zvolený za prezidenta, a na to, či sa Trump neskôr snažil mariť vyšetrovanie.