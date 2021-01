Vyšetrovateľ od Lučanského rodiny nedostal žiadnu žiadosť o návštevu, tvrdí minister Mikulec

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.1.2021 (Webnoviny.sk) - Vyšetrovanie trestnej veci, v ktorej bol obvinený aj bývalý policajný prezident Milan Lučanský , je vykonávané zákonným spôsobom, pod dozorom príslušného prokurátora, preskúmavané aj rozhodovacou činnosťou súdov. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedol minister vnútra Roman Mikulec OĽaNO ).Doplnil, že vyšetrovanie je vedené na základe množstva dôkazov, ktoré sa vyhodnocujú jednotlivo aj v celku, priebežne sa zabezpečujú ďalšie dôkazy a podklady do spisu. Vyšetrovateľ žiadnym spôsobom neobmedzoval styk obvineného s rodinnými príslušníkmi, príslušná žiadosť o umožnenie návštevy vyšetrovateľovi doteraz doručená nebola.Mikulec zároveň vyvrátil, že zakázal príslušníkom Policajného zboru uctiť si pamiatku Lučanského zapálením sviečky. „Nie, nie je to pravda. Žiadny takýto zákaz som nedal. Vo vestibule prezídia bola pre príslušníkov PZ, pri fotografii generála Lučanského, k dispozícii kondolenčná kniha, kde mohli vyjadriť sústrasť. Sviečky rovnako horia pred budovou prezídia, kde vznikla aj fotka salutujúcich policajtov," podotkol šéf rezortu vnútra.Dodal, že ak by si dotyční policajti skutočne chceli uctiť pamiatku Lučanského a nechceli si len spraviť fotku na sociálne siete, „salutovali by čelom k jeho fotke a nie k fotoobjektívu".Lučanský zomrel v stredu 30. decembra po tom, ako sa v utorok 29. decembra v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Prešove pokúsil o samovraždu.