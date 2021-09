Vyšetrovatelia z NAKA stoja za zadržanými kolegami, v ich práci sa napriek problémom nič nezmení

Činnosť s citom pre spravodlivosť

Kroky nesledujú zákonné účely

14.9.2021 (Webnoviny.sk) - Všetci vyšetrovatelia 1. a 2. oddelenia vyšetrovania odboru Bratislava Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) sú presvedčení, že ich kolegovia nemanipulovali výpovede svedkov. Uviedli to v spoločnom stanovisku k obvineniu štyroch vyšetrovateľov NAKA Úradom inšpekčnej služby . Stanovisko vyšetrovateľov poskytol hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka „Ako vyšetrovatelia 1. a 2. oddelenia vyšetrovania odboru Bratislava Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného nevyjadrujeme k svojej činnosti, mimo rámca paragrafu 6 Trestného poriadku, nakoľko sami vieme, ako často v nám pridelených trestných konaniach sa snažia rôzne osoby a skupiny zo zištných dôvodov vyjadrovať k našej zákonnej činnosti,“ skonštatovali na úvod vyšetrovatelia. Zdôraznili, že každý z nich sa snaží svoju činnosť vykonávať s citom pre spravodlivosť a svoje povolanie vykonávajú každý riadne a zákonne.„Za našu mnohoročnú služobnú činnosť sme si všetci zvykli na veľa situácií a snáh o zmenu nášho prístupu a rozhodnutí. Je potrebné skonštatovať, že v drvivej väčšine prípadov sa trestné konania, v ktorých sme vykonávali prípravné konanie, končia tak, že sami máme oprávnený pocit, že spravodlivosti bolo učinené zadosť,“ pokračovali. Vyšetrovatelia ubezpečili verejnosť, že v tomto prístupe sa nič nezmení a svoje povolanie budú riadne a zákonne vykonávať aj naďalej.Zadržanie štyroch ich kolegov sa má javiť ako rozsiahle možné páchanie trestnej činnosti na našom pracovisku. „Chceme dôrazne vyjadriť jednohlasne presvedčenie, že ak by títo páchali trestnú činnosť, že by bolo dôvodné ich obviniť za zločiny a dokonca ich obmedziť na osobnej slobode, my sami by sme o tom museli mať z mnohoročnej spolupráce na konkrétnych trestných veciach jednoznačne vedomosť a boli sme prví vrátane kolegov zadržaných, ktorí by to odhalili a riešili, ako tomu bolo nespočetnekrát počas našej praxe. Nič také sa ale v tomto prípade nestalo a v súčasnosti dochádza buď omylom, alebo úmyselne k tomu, že niektoré orgány činné v trestnom konaní (pričom veľmi dobre chápeme zákonné možnosti, postupy a vyhodnocovanie dôkazov) svoju činnosť, z nášho pohľadu a hlavne na základe našej znalosti informácií, vykonávajú tak, že to v nás vzbudzuje dôvodnú obavu, že tieto kroky nesledujú zákonné účely, na ktoré sami zásadne a výhradne dbáme pri našej činnosti ako orgánov činných v trestnom konaní,“ uzavreli.Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby vydal uznesenie o začatí trestného stíhania a vzniesol obvinenia voči dvom príslušníkom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Jánovi Č. a Pavlovi Ď. pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa a zločin marenia spravodlivosti formou spolupáchateľstva. Pokyn na vznesenie obvinenia vydal prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava. Obvinenie sa týka ovplyvňovania výpovedí svedkov. Inšpekcia ministerstva vnútra obvinila ďalších dvoch zadržaných vyšetrovateľov NAKA zo zneužitia právomocí verejného činiteľa. Ako na svojej internetovej stránke informuje Denník N, ide o Milana S. a Štefana M.