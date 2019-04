Vyšiel posledný album skupiny The Cranberries so spevom O'Riordanovej

Na archívnej snímke írska speváčka skupiny The Cranberries Dolores O'Riordanová, ktorá náhle zomrela vo veku 46 rokov v Londýne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dublin 26. apríla (TASR) - Írska rocková skupina The Cranberries vydala v piatok svoj posledný štúdiový album, na ktorom spieva jej medzičasom zosnulá speváčka Dolores O'Riordanová. Informovala o tom stanica CNN.Album s názvom In the End obsahuje 11 skladieb a prvý singel z neho, All Over Now, vyšiel už 15. januára - na prvé výročie úmrtia O'Riordanovej. Speváčku našli mŕtvu v hotelovej izbe v Londýne, kde so skupinou nahrávala hudobný materiál pre pripravovaný album. Podľa záverov vyšetrovania sa 46-ročná umelkyňa po požití alkoholu utopila vo vani.Zvyšní traja členovia formácie sa rozhodli O'Riordanovú nenahradiť inou speváčkou, rozpracované piesne dokončiť a existenciu skupiny nadobro ukončiť.Skupina The Cranberries vznikla pod názvom The Cranberry Saw Us na sklonku 80. rokov v írskom meste Limerick. Ich hudba si čoskoro podmanila poslucháčov nielen na Britských ostrovoch, ale aj na starom kontinente a v USA.Jej tvorbu charakterizovali originálny zvuk, kompozície predstavujúce zmes rocku, poprocku a postpunku, ale aj charakteristický vokálny prejav frontmanky, v ktorom bol evidentný vplyv írskeho folklóru.Medzi najznámejšie hity zoskupenia, s ktorých nahrávkami sa len v USA predalo viac ako 14,5 milióna nosičov, patria skladby Zombie, Dreams, Salvation, Ode to My Family, Ridiculous Thoughts, Animal Instinct či Linger.Kapela sa rozpadla v roku 2003, pričom jej členovia sa následne venovali vlastným sólovým projektom. Opätovne sa však dali dohromady v roku 2009. Skupina vydala celkovo osem štúdiových albumov a tri koncertné záznamy.