Vysielanie verejnoprávneho telerozhlasu STVR v najbližšom období nie je dramaticky ohrozené

13.12.2024 (SITA.sk) - Vysielanie Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) v najbližšom období nie je dramaticky ohrozené. Pre agentúru SITA to uviedla Andrea Pivarčiová poverená vedením Sekcie marketingu a komunikácie STVR v súvislosti so súčasnou situáciou vo verejnoprávnom telerozhlase.Ten je bez riadneho generálneho riaditeľa a kompletnej Rady. STVR v súčasnosti vedie Igor Slanina, ktorého tým poveril podpredseda Národnej rady (NR) SR poverený výkonom právomocí predsedu parlamentu Peter Žiga Hlas-SD ).Slaninovi bolo poverenie opakovane predĺžené, najnovšie do 31. marca 2025. Pivarčiová uviedla, že poverený generálny riaditeľ STVR v súčasnosti zabezpečuje finančné pokrytie výroby programov a ich realizácie pre prvý štvrťrok budúceho roka, a to tak, aby mal jeho nástupca vytvorený priestor v oblasti výroby.„Dočasne menovaný GR v prechodnom období vykonáva činnosť na základe aktuálnych interných predpisov, ktoré nemení, ani zo svojej pozície nemôže meniť, vzhľadom na to, že to patrí do kompetencie riadne zvoleného GR,“ ozrejmila ďalej.Podotkla, že STVR je od začiatku júla v prechodnom režime riadenia a poverený štatutár má obmedzené právomoci. Bez zvolenej Rady RTVS tiež inštitúcia nemôže plnohodnotne fungovať, taktiež nemôže byť vytvorená a schválená Koncepcia riadenia a rozvoja STVR na ďalšie obdobia, ktorá je kľúčovým dokumentom.Pivarčiová tiež priblížila, že v budúcom roku čaká verejnoprávny telerozhlas po zvolení členov Rady STVR okrem voľby nového riaditeľa aj zmena vizuálnej identity. Tieto udalosti by mali determinovať smerovanie verejnoprávneho vysielateľa v najbližších rokoch.„Jednou z hlavných výziev pre Slovenskú televíziu a rozhlas bude udržať si pozíciu lídra v objektivite spravodajstva, prinášať relevantný a kvalitný obsah pre širokú verejnosť v rozhlasovom a televíznom vysielaní, ale aj v online priestore a adaptovať sa na novú mediálnu realitu, v ktorej si čoraz väčšie miesto ukrajuje práve digitálny obsah a on demand služby,“ vysvetľuje Pivarčiová.Slanina menovaným členom Rady STVR predložil východiská budúcoročného rozpočtu založené na plánovaných príjmoch na rok 2025 z nárokovateľného príspevku, príjmov z reklamy i ďalších príjmov.„Kým nebude rozpočet na rok 2025 schválený Radou STVR bude STVR hospodáriť tak, aby dodržiavala záväzné ukazovatele rozpočtu 2024, ktorý bol schválený predchádzajúcou Radou RTVS,“ dodáva Pivarčiová.Poslanec NR SR a člen výboru pre kultúru a médiá Roman Michelko (nom. SNS) pred niekoľkými týždňami pre agentúru SITA v súvislosti s Radou STVR uviedol, že nezvolenie jej ďalších členov by bolo problémom, keďže by sa ani nemohol prijať rozpočet. V čase tohto vyjadrenia ešte nebolo známe, že voľba sa presunie na februárovú schôdzu„Dočasne poverený riaditeľ má limit 200-tisíc eur, takže nemôže napríklad ani takú banalitu, ako vyplatiť vianočné odmeny zamestnancom,“ povedal vtedy Michelko. Pivarčiová reagovala tým, že vianočné odmeny fungujú na základe modelu koncoročného hodnotenia zamestnanca, a to v rovnakom režime, aký bol nastavený za predošlých vedení verejnoprávneho telerozhlasu.„Vzhľadom k tomu, že mzdové prostriedky sú samostatnou rozpočtovou položkou nepodliehajú schvaľovaniu bežných výdavkov na chod inštitúcie a sú predmetom plnenia Kolektívnej zmluvy,“ dodala.V súvislosti s koncom RTVS a vznikom STVR 1. júla tohto roka sa skončil mandát vtedajšieho generálneho riaditeľa Ľuboša Machaja . Na voľbu nového riaditeľa je potrebná Rada STVR. Z jej deviatich členov by mal piatich zvoliť parlament, štyroch menuje ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS).NR SR dosiaľ ďalších členov Rady nezvolila, ich voľba bola presunutá na budúcoročnú februárovú schôdzu. Vymenovaná časť Rady STVR opakovane konštatovala viaceré problémy spôsobené absenciou štatutára, i jej vlastnou neúplnosťou.