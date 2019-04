Výška poukázaných 2% daní sa zvyšuje, profitujú najmä nadácie

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 23. apríla (TASR) - Neziskové organizácie získali z 2 % daní za vlaňajšok celkovo viac ako 68 miliónov eur, čo je o takmer päť miliónov viac ako v predchádzajúcom roku. Desať najväčších firemných nadácií spolu získalo takmer 11 miliónov eur, zatiaľ čo desať najväčších občianskych neziskových organizácií iba približne polovicu. Vyplýva z najnovšej analýzy FinStatu.Prijímateľom podielu daní z príjmu bolo v roku 2018 spolu 13.390 organizácií. Najväčšiu časť z 2 % daní získala Nadácia Pontis, a to takmer 2,5 milióna eur. Na druhom mieste bola Slovenská rada rodičovských združení, ktorá získala 1,7 milióna eur a na treťom mieste skončila s takmer rovnakým príjmom Nadácia EPH.Medzi občianskymi neziskovými organizáciami dominovala Asociácia pomoci postihnutým - APPA s príjmom 865.000 eur. Druhú najvyššiu asignáciu 2 % dane, takmer 829.000 eur, zaregistroval Plamienok n.o. a tretej v neziskovej organizácii, Pomocníček o.z., zamestnanci a firmy poukázali necelých 615.000 eur.Najvyšší počet prijímateľov 2 % daní, takmer 3400, bol v Bratislavskom samosprávnom kraji, kým v ostatných krajoch to bolo približne okolo 1500.uviedol analytik FinStatu Jakub Lipták. Na druhom mieste sa umiestnil Žilinský kraj so 7,2 milióna eur, čo predstavuje 10,6 % celkovej sumy.