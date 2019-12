Výškarka Lasickieneová v liste kritizuje ruských funkcionárov

Na archívnej snímke Marija Lasickienéová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 10. decembra (TASR) - Jedna z najúspešnejších ruských športovkýň výškarka Maria Lasickieneová v otvorenom liste kritizuje pomery v ruskom športe a tamojších funkcionárov vyzvala k prevzatiu zodpovednosti za opätovnú suspendáciu krajiny zo strany Svetovej antidopingovej agentúry (WADA). Trojnásobná majsterka sveta sa pýta, kto bude potrestaný za najnovší dopingový škandál a za to, že znova nebude môcť súťažiť pod ruskou vlajkou.WADA v pondelok suspendovala Rusko z účasti na medzinárodných podujatiach v nasledujúcom štvorročnom období. Trest zahŕňa budúcoročné olympijské hry v Tokiu aj ZOH 2022 v Pekingu. Tam budú môcť štartovať iba dokázateľneruskí športovci, aj to iba pod neutrálnou vlajkou. Dôvodom je falšovanie dát z moskovského laboratória.Lasickieneová sa v otvorenom liste, ktorý zverejnil portál championat.com, označila zaa opätovne kritizovala ruských športových funkcionárov.pýta sa v reakcii na najnovšiu kauzu atlétka, ktorá dlhodobo kritizuje pomery na domácej športovej scéne.Pre dopingovú krízu už predtým vynechala OH 2016 v Riu de Janeiro a pohrozila odchodom z Ruska, aby nemusela absentovať aj na OH 2020 v Tokiu.pýta sa ďalej Lasickieneová. Jej postoj kontrastuje s reakciou drvivej väčšiny ruských funkcionárov, ktorí trest označujú zaa ako súčasťdodala Lasickieneová.