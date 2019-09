Výškarovi Bubeníkovi nevyšiel posledný pokus splniť limit na MS

Na archívnej snímke slovenský skokan do výšky Matúš Bubeník. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Bratislava 6. septembra (TASR) - Slovenskému výškarovi Matúšovi Bubeníkovi nevyšiel posledný pokus kvalifikovať sa na MS v Dauhe. Na štvrtkovej Veľkej cene Julisky v Prahe prekonal 215 cm na druhý pokus, no ponad 220 cm sa už nedostal.Bubeníkovo tohtosezónne maximum ostáva 223 cm z 2. kola českej extraligy 24. 8. v Prahe. Limit na svetový šampionát je 230 cm, ale už aj výkon 228 cm by znamenal miestenku do Dauhy, keďže práve toľko stačí na miesto v predpokladanej 32-člennej štartovej listine.Trojskokan Tomáš Veszelka je v kvalifikačnom rebríčku zatiaľ na 32. postupovej pozícii výkonom 16,91 m. Na MS by malo skákať práve 32 trojskokanov: 28 zatiaľ splnili nominačné kritériá, ďalší štyria sú postupových priečkach vďaka výkonom dosiahnutým v kvalifikačnom období od 7. 9. 2018 do 6. 9. 2019. Informoval o tom oficiálny facebook Slovenského atletického zväzu.