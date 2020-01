Výškovú budovu v Los Angeles zachvátil požiar, medzi zranenými je aj trojmesačné dieťa (video)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.1.2020 (Webnoviny.sk) - Požiar výškovej obytnej budovy v Los Angeles si vyžiadal najmenej jedenásť zranených. Medzi nimi je aj trojmesačné dieťa. Šéf miestnych hasičov Ralph Terrazas uviedol, že plamene sa začali šíriť na šiestom poschodí a dostali sa aj na siedme. Budova má celkovo 25 podlaží a nachádza sa v Brentwoode vo štvrti West Los Angeles.Jeden dospelý je vo vážnom a druhý v kritickom stave. Najmenej šesť osôb sa nadýchalo dymu. Niekoľko ľudí evakuovali zo strechy helikoptérami. Dve osoby chceli vyskočiť z budovy v snahe ujsť pred ohňom, no napokon ich zachránili hasiči.Požiar si všimli požiarnici, ktorí hasili iný oheň na ulici, približne o 8:37 tamojšieho času. Situáciu mali pod kontrolou pred 10:00. Prípad v súčasnosti vyšetrujú, pričom ho označili za "podozrivý", no bližšie detaily neprezradili. "Vyšetrujeme, či je to zločin alebo nie," povedal zástupca polície Justin Eisenberg. Požiare však podľa polície spolu nesúvisia.Pre obyvateľov apartmánového komplexu, ktorý postavili v roku 1961, už zriadili dočasné útočisko. Budova horela aj v roku 2013.