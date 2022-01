VÝSKUM: Protilátky po prekonaní covidu by mohla mať štvrtina Slovákov

Protilátky, ktoré vznikajú po ochorení COVID-19, by mohla mať približne štvrtina Slovenska. Vyplýva to z výskumu laboratórnej a diagnostickej spoločnosti Unilabs Slovensko, ktorá analyzovala viac ako 4000 vzoriek. Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Petra Lednického ide o reprezentatívny výsledok, čo by znamenalo, že protilátky má viac ako 1,28 milióna ľudí. Informoval o tom na pondelkovej tlačovej konferencii.





Výskum sa realizoval v súvislosti so začiatkom vlny omikron, s cieľom zistiť, koľkí ľudia sú po prekonaní ochorenia COVID-19 chránení. "Pozreli sme sa na dáta v tom čase, keď ustupovala delta vlna a začínala sa vlna omikron," priblížil Lednický s tým, že išlo o výsledky vyšetrení druhého a tretieho januárového týždňa. Výskum by teda mal, podľa jeho slov, zachytiť najmä tých, ktorí sa infikovali počas vlny delta.Analýza 4221 vzoriek ukázala, že 23,62 percenta ľudí malo pozitívnu alebo hraničnú hodnotu. Výskum sa zameral na skúmanie protilátok na N-proteín, teda tzv. nukleokapsidových protilátok. Tie vznikajú v tele iba po prekonaní ochorenia. "Vieme diferencovať, kto má protilátky po očkovaní, a naopak, kto má protilátky práve tým, že ochorenie prekonal" vysvetlil Lednický.Vzhľadom na regióny bol najviac zasiahnutý Banskobystrický a Žilinský kraj. Najmenej zasiahnutým krajom bol Bratislavský. "Najviac mobilná Bratislava zaznamenala paradoxne takmer najmenej prekonaní Delty. Dôvodom je vysoká miera zaočkovanosti v porovnaní so zvyškom Slovenska," doplnil Lednický. V tejto súvislosti pripomenul, že imunitu možno budovať dvomi spôsobmi, a to očkovaním alebo prekonaním ochorenia.