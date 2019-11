Výskumníci objavili v pohrebnej mohyle zvyšky 1000-ročnej lode

Loď sa plaví vedľa obrovského ľadovca na východe Grónska 15. augusta 2019. Topenie ľadovcov v Grónsku bolo v poslednom desaťročí omnoho rýchlejšie a tento rok v lete zaznamenali dve najväčšie topenia od roku 2012. Vedci predpokladajú, že do konca leta 2019 sa roztopí ešte 440 miliárd ton ľadu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Oslo 22. novembra (TASR) - Nórski bádatelia objavili loď z vikinskej éry a odhadujú, že plavidlo je staré vyše 1000 rokov.," uviedol vo svojom piatkovom vyhlásení nórsky minister pre klímu a životné prostredie Ola Elvestuen, ktorého cituje agentúra DPA.Zvyšky lode boli nájdené na ostrove Edöy pri západnom pobreží Nórska. Lokalita nálezu sa nachádza neďaleko historickej cesty do mesta Trondheim.Daná oblasť je bohatá na archeologické dedičstvo; na neďalekom ostrove sa našiel Kulisteinen - vyše 900-ročný runový kameň s najstaršou známou zmienkou o Nórsku.Zvyšky plavidla boli objavené v pohrebnej mohyle. Prvotný výskum ukázal, že kýl lode má dĺžku 13 metrov, avšak v skutočnosti bola loď pravdepodobne ešte dlhšia; kormu a provu zrejme poškodila orba.O náleze informovali archeológovia z Nórskeho ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva (NIKA), ktorí spolupracovali s miestnymi vedcami.," povedal Knut Paasche z oddelenia digitálnej archeológie NIKA.Obdobie vlády dynastie Merovejovcov spadá do rokov 570-800, kým vikinská éra sa datuje do rokov približne 800-1050.