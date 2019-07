Vyslanec OSN pre Líbyu vyzval na prímerie v tejto krajine

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 30. júla (TASR) - Osobitný vyslanec OSN pre Líbyu Ghassan Salamé v pondelok vyzval, aby sa v čase moslimského sviatku íd al-adhá okolo 10. augusta vyhlásilo prímerie v tejto severoafrickej krajine.Salamé pred Bezpečnostnou radou OSN uviedol, že takmer 1100 ľudí zahynulo v bojoch v oblasti Tripolisu od apríla, keď vojenský veliteľ Chalífa Haftar začal ofenzívu s cieľom dobyť líbyjské hlavné mesto. Ozbrojený konflikt podľa vyslanca "nevykazuje žiadne známky toho, že by poľavoval".povedal Salamé cez video spojenie.Rovnako vyzval na usporiadanie medzinárodného stretnutia na podporu prímeria, prísnu implementáciu zbraňového embarga do Líbye a na stretnutie líbyjských strán. Podľa agentúry DPA zdôraznil, že na dosiahnutie týchto cieľov je potrebná zhoda medzi 15 členmi Bezpečnostnej rady OSN.Haftarova samozvaná Líbyjská národná armáda (LNA) sa snaží dobyť Tripolis v súčasnosti ovládaný jednotkami medzinárodne uznanej líbyjskej vlády národnej jednoty (GNA), ktorá tam má hlavné sídlo. Tripolis je však podľa mienky Haftarových síl v rukách "teroristov".Líbya sa zmieta v chaose, keďže o moc súperia viaceré milície. Rozvrat krajiny nastal po povstaní s podporou NATO, ktoré v roku 2011 vyústilo do zavraždenia dlhoročného líbyjského diktátora Muammara Kaddáfího.Haftar je vyslúžený vojenský generál, ktorý sa zúčastnil na zmienenej revolte, ale v máji 2014 začal uskutočňovať útoky so zámerom "očistiť krajinu od islamistov". Vládu národnej jednoty, proti ktorej Haftar bojuje, vedie Fájiz Sarrádž.