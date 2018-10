Vyslanec USA pre Afganistan sa v Katare stretol so zástupcami Talibanu

Zalmay Khalilzad. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 13. októbra (TASR) - Americký vyslanec pre mierový proces v Afganistane sa v piatok stretol v Katare so zástupcami hnutia Taliban. Najnovšia takáto schôdzka prišla v čase, keď sa vláda USA snaží v zintenzívnenej miere nájsť cestu k ukončeniu 17-ročnej afganskej vojny, informovali noviny Wall Street Journal (WSJ).Denník s odvolaním sa na zdroj oboznámený so stretnutím uviedol, že osobitný splnomocnenec USA pre zmierenie v Afganistane Zalmay Khalilzad sa zišiel s predstaviteľmi Talibanu v Dauhe. Išlo o druhé priame stretnutie amerických predstaviteľov zo zástupcami Talibanu za štyri mesiace, píše v správe agentúra Reuters.Podľa WSJ nie je jasné, o čom presne obe strany hovorili. Khalilzad, ktorý sa snaží priviesť Taliban k rokovaciemu stolu, je v súčasnosti na svojej prvej ceste vo funkcii osobitného vyslanca. Počas celkovo 11 dní má na programe zastávky v Afganistane, Pakistane, Spojených arabských emirátoch, Katare a Saudskej Arábii.Ministerstvo zahraničných vecí USA sa odmietlo vyjadriť k tomu, či sa schôdzka s predstaviteľmi Talibanu v Dauhe konala.Predstaviteľka amerického ministerstva zahraničných vecí pre južnú a strednú Áziu Alice Wellsová sa stretla so zástupcami Talibanu v Dauhe v júli. Schôdzku oficiálne zdroje označili za. Jeden zo štyroch členov delegácie Talibanu na tomto stretnutí uviedol, že priniesloSpojenými štátmi vedená medzinárodná koalícia zosadila režim Talibanu v Afganistane pri vojenskom zásahu v roku 2001, ktorý prišiel po útokoch teroristickej siete al-Káida v USA z 11. septembra 2001. Predstavitelia Talibanu žiadajú stiahnutie amerických síl z krajiny a vytvorenie vlády v Kábule, ktorá by zohľadňovala názory tohto fundamentalistického hnutia na islam.