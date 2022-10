Výsledky Fashion (Re)search GLAMI avizujú vysoký záujem Slovákov o zľavy v rámci online nákupov módy počas Black Friday 2022

Slováci plánujú využiť výhodné zľavy počas Black Friday, no preferujú bezpečie domova pred davom v kamenných obchodoch

O REPORTE

Fashion (Re)search je dlhodobý výskumný projekt poprednej platformy na objavovanie módy GLAMI založený na kontinuálnom zbere dát. Hlavným cieľom je lepšie pochopenie dynamického trhu módnej e-commerce. V tomto výskume bolo použitých 2 649 odpovedí užívateľov (83 % žien, 15 % mužov, 1 % sa nevyjadrilo). Dáta od respondentov sa zhromaždili v septembri 2022.

O GLAMI

GLAMI založila v roku 2013 v Českej republike dvojica Tomáš Hodboď a Michal Jirák ako vyhľadávač módy. Už v roku 2016 expandovali na Slovensko. Každý deň GLAMI spája tisíce nakupujúcich so značkami a e-shopmi na jednom mieste. Vďaka smart kategorizácii produktov a výberu módy šitej na mieru každého jednotlivca GLAMI zjednodušuje objavovanie a nakupovanie módy. Dnes zákazník v katalógu GLAMI.sk nájde takmer 2,5 miliónov produktov od viac než 16-tisíc značiek. GLAMI a Stileo patrí do skupiny GLAMI.group a pôsobí už v 14 krajinách sveta.

20.10.2022 (Webnoviny.sk) -Jeseň s príchodom prvých chladných dní prináša každoročne aj impulz k inventúre šatníka. Nákup jesenných outfitov si Slováci podľa výsledkov prieskumu plánujú v súlade s ich aktuálnymi potrebami (až 41 %), a to bez ohľadu na sezónu. Teplé oblečenie si 26 % respondentov zakúpi radšej až počas novembrových výpredajov. Dovtedy vynosia staršie kúsky svojho šatníka. Tieto dáta sú pozitívnou správou pre majiteľov e-shopov a ich sezónne kampane. Kľúčovým momentom bude už tradične Black Friday. Až 59 % opýtaných Slovákov plánuje využiť zľavy a len 1 % netuší, čo Black Friday znamená. Odpovede takmer kopírujú minuloročné výsledky prieskumu, kedy 60 % respondentov plánovalo nákupy módy počas zliav Black Friday a 2 % tento pojem nepoznalo.Na nákupy počas Black Friday plánuje 36 % Slovákov minúť sumu 50 až 100 eur. Ešte vyššiu sumu, 100 až 200 eur, ďalších 20 % opýtaných. Zaujímavým faktom je vysoké percento respondentov, ktorí nevedia, či budú nakupovať (31 %), a ktorí nevedia, koľko minú (24 %). Korešponduje to s odpoveďou na otázku, či sa budú na Black Friday pripravovať spracovaním nákupného zoznamu. Až 61 % opýtaných sa pripravovať neplánuje, pretože budú hľadať najlepšie ponuky. V minulom roku takto uvažovalo 54 % respondentov. Iba 9 %, v porovnaní s 24 % v minulom roku, si pripraví zoznam želaní a 17 % (20 % v minulom roku) si naplánuje, čo si chce kúpiť, no zoznam želaní si nepripraví. Z týchto dát môžeme predpokladať, že ľudia stále túžia nakupovať módu a využiť sezónne výpredaje, no v neistote sú opatrnejší. Preto skutočne neplánujú dopredu, ale ich nákupy budú impulzívne.Nákupné zvyklosti z obdobia pandémie sa stali súčasťou terajšieho správania Slovákov. Spotrebitelia si vyskúšali pohodlie a bezpečnosť online nákupov módy, pričom mnohí pri tomto spôsobe zotrvali. Až 72 % účastníkov prieskumu uviedlo, že im počas Black Friday nebude príjemné nakupovať v kamenných predajniach a ak uvidia, že obchody sú preplnené, odídu. Slováci sú čoraz pohodlnejší, keďže vlani to bolo len 46 % opýtaných, a to aj napriek tomu, že prípadov covidu v tom čase pribúdalo.