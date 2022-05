Výsledky otvorenej kvalifikácie Prague Champs: Tieto tímy sa stretnú v dueloch!

NDGU

eSuba Academy

Brute

Inaequalis



Najväčšia udalosť pre fanúšikov League of Legends

25.5.2022 (Webnoviny.sk) -Napínavé súboje zabrali sobotu aj nedeľu a nepripúšťali moc priestoru pre chyby. Turnajový pavúk zápasov BO1 s double elimináciou pustil ďalej len tímy, ktoré stabilne podávali špičkové výkony. Zaslúžené prvenstvo získal tím NDGU, ktorý bez jediného predchádzajúceho zaváhania porazil vo veľkom finále tím eSuba Academy.Kompletné výsledky nájdete tu Štyri najlepšie tímy z otvorenej kvalifikácie teraz čaká ďalšia veľká výzva: plnohodnotné súboje s ešportovou špičkou. Vzájomné duely s profesionálnymi tímami Dynamo Eclot, Entropiq, eSuba a Sinners sú naplánované na víkendy 4.–5. júna a 11.–12. júna. Všetky zápasy uzavretej kvalifikácie bude na svojom Twitchi streamovať Petr "Xnapy" Jirák."Online kvalifikácie je vždy ťažké hodnotiť z hľadiska herného prejavu, pretože nemáme veľmi dobrú možnosť monitorovať a kontrolovať hráčov v priebehu. Môžeme ale s kľudom povedať, že víťazný tím NDGU je v pozícii favorita na postup a je dosť možné, že ich uvidíme práve na Prague Champs. Z hľadiska účasti sme mali v kvalifikácii asi 80 tímov, čo je asi 400 hráčov pripravených sa pobiť o svoje miesto v žiari reflektorov a to si myslím, že je super," zhodnotil výkony súťažiacichDnes už poznáme aj konkrétne dvojice, ktoré sa spolu stretnú v uzavretej kvalifikácii počas prvých júnových víkendov:Inaequalis vs EntropiqNDGU vs SinnersESuba Academy vs eSubaBrute vs Dynamo EclotDvojice vznikli tak, že najprv si najlepší amatérsky tím NDGU zvolil za súpera Sinners, potom si druhý eSuba Academy vybral ako protivníka profesionálny tím eSuba a následne tretí Brute zvolil Dynamo Exlot. Na štvrtý tím otvorenej kvalifikácie Inaequalis teda zostal protivník Entropiq.Štyria absolútne najlepší sa zúčastnia hlavného víkendového turnaja Prague Champs v pražskom O2 universum. Najväčší event svojho druhu v Česku a na Slovensku sľubuje atmosféru svetovej League of Legends akcie vrátane obrieho 22 metrového pódia s pohyblivými LED veľkoplošnými obrazovkami. Vstupenky na túto jedinečnú udalosť sú k dispozícii v sieti Ticketmaster Súťažiaci sa stretnú o podiel z veľkorysého prize poolu 200 000 Kč (8 100 EUR). A absolútneho víťaza Prague Champs čaká v nedeľu ešte jedna výzva: exkluzívny showmatch proti známemu francúzskemu LoL tímu Gamers Origin, v ktorom sa hrá o ďalších 100 000 Kč (4 050 EUR).Návštevníci Prague Champs sa popri samotnom turnaji so zastúpením tých najlepších hráčov u nás môžu tešiť na množstvo sprievodných akcií v rámci herného expa. Pre gamerov budú pripravené autogramiády a ďalšie možnosti stretnutia sa so zástupcami top českých a slovenských tímov a osobnosťami českej gamingovej scény.Mastercard v spolupráci s Komerčnou bankou tiež priamo na evente predstaví nové dizajny špeciálnych ešportových platobných kariet s motívmi hrdinov z hry League of Legends. Konkrétne ide o šampiónov Jayce, Kai`Sa, Ornn a Taliyah. Dizajny sú v predaji od 2. mája na kb.cz/lol Pre klientov Komerčnej banky a Mastercard sú na Prague Champs prichystané aj exkluzívne benefity. Držitelia platobných kariet Komerčnej banky s dizajnom League of Legends dostanú zľavu 30 % na víkendovú vstupenku. Majitelia všetkých kariet Mastercard zase môžu využiť špeciálne zážitkové balíčky alebo možnosť donášky občerstvenia priamo na miesto sedenia v rámci arény.Informačný servis