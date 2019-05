Výsledky prieskumov sa do skončenia sa volieb do EP nesmú zverejňovať

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 13. mája (TASR) - Výsledky prieskumov verejnej mienky o voľbách do Európskeho parlamentu sa najbližšie dva týždne nesmú zverejňovať. Moratórium platí až do skončenia sa volebného dňa, teda do 25. mája do 22.00 h. Vyplýva to zo zákona o volebnej kampani.uvádza zákon.K moratóriu na prieskumy sa tesne pred voľbami pridá aj moratórium na vedenie volebnej kampane. Zákaz sa začne 48 hodín predo dňom konania sa volieb, teda 22. mája o 23.59 h. Potrvá do uzatvorenia volebných miestností. Počas volebného dňa plynie moratórium. Až do skončenia sa hlasovania je zakázané viesť kampaň aj informovať o kandidátoch v ich prospech či neprospech.Voľby do europarlamentu budú na Slovensku 25. mája, obyvatelia budú voliť 14 europoslancov. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie.