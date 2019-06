Výsledky prieskumu: Aký je skutočný postoj Slovákov k poistným podvodom?

Len 40% si myslí opak

Postoj ľudí k príkladu poistného podvodu

28.6.2019 (Webnoviny.sk) - Každý štvrtý Slovák si myslí, že väčšina ľudí by riskovala poistný podvod. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý pre poisťovňu Groupama pripravila v apríli 2019 agentúra Focus. Ďalších 30% Slovákov si myslí, že polovica ľudí by poistný podvod riskla a polovica nie. "Je to pomerne vysoké číslo, keď berieme do úvahy, že v súčte až 50% ľudí žije v domnienke, že ľudia okolo nich by nemali problém s vykonaním poistného podvodu. A to ide pritom o trestný čin," priznáva hovorkyňa poisťovne Groupama , Martina Cvachová.Anketári sa pri téme poistných podvodov pýtali na nasledujúci situáciu: "Pani Anna mala v poisťovni poistené vybavenie domácnosti aj proti krádeži. V poisťovni nahlásila, že jej niekto z garáže domu ukradol kosačku na trávu v hodnote približne 300€. Napadlo jej, že popri krádeži kosačky nahlási aj zmiznutie inej veci, ktorá ale v garáži nebola. Čo si myslíte, keby sa iní ľudia ocitli v takejto situácii, postupovali by tak ako pani Anna?"Agentúra Focus pritom zvolila pri tejto téme neštandardný typ dotazovania, nakoľko sa anketári respondentov nepýtali priamo na poistný podvod ale formou modelovej situácie. "Ak by sme sa ľudí pýtali priamo na vykonanie poistného podvodu, aj v prípade anonymného prieskumu sme neočakávali veľké percento pravdivých odpovedí. Preto sme chceli, aby sa respondenti na túto tému pozreli cez modelovú situáciu, kedy len hovorili, čo si myslia, ako by sa správali ľudia v ich okolí a nemuseli sa preto priznávať k prípadnému poistnému podvodu," vysvetľuje šéf agentúry Focus, Martin Slosiarik.Výsledky sú pritom prekvapivo jasné. Takmer každý by to tak urobil, odpovedalo 4% opýtaných. Väčšina by to tak urobila odpovedalo až 21% Slovákov. "Výsledky prieskumu sa pritom výrazne nelíšia, či sa pozrieme na vzdelanie, vek, pohlavie, zamestnanie alebo mesačný príjem. Bez ohľadu na tieto sociálno-demografické parametre je výsledok takmer stále rovnaký," hovorí Cvachová.Jednoznačne negatívny postoj k tejto otázke pritom zaujalo prekvapivo malé percento respondentov. Len 10% opýtaných si myslí, že takýto poistný podvod by neurobil takmer nikto. To, že by ho urobila len menšina ľudí, odpovedalo 30% respondentov.