Výsledky prvých zápasov 3. predkola Európskej ligy

Na snímke vľavo Joey Sleegers a vpravo Antonio Mance (obaja AS Trenčín) oslavujú štvrtý gól v prvom zápase 3. predkola Európskej ligy UEFA vo futbale AS Trenčín - Feyenoord Rotterdam v Žiline 9. augusta 2018. Foto: TASR Foto: TASR

1. zápasy 3. predkola EL

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. augusta (TASR) - Slovenský futbalista Denis Vavro sa podpísal gólom pod triumf dánskeho FC Kodaň v úvodnom zápase 3. predkola Európskej ligy na pôde CSKA Sofia 2:1.Dvadsaťdvaročný obranca vybehol na ihrisko v závere prvého polčasu a presadil sa v 64. minúte, keď vyrovnal na 1:1. O desať minút neskôr rozhodol z penalty útočník Kenan Kodro. V drese hostí nastúpil v 76. minúte aj ďalší Slovák Ján Greguš a za domácich vedených bývalým kormidelníkom Spartaka Trnava Nestorom El Maestrom odohral celé stretnutie Boris Sekulič.Obranca Oliver Práznovský prehral v drese arménskeho FC Alaškert na domácej pôde s rumunským CFR Kluž 0:2, keď sa o oba góly postaral útočník George Tucudean. Atalanta Bergamo potvrdila pozíciu favorita a na pôde Hapoelu Haifa vyhrala 4:1.Premožiteľ Dunajskej Stredy v 2. predkole Dinamo Minsk zaknihoval na domácom štadióne vysokú výhru nad favoritom Zenitom Petrohrad 4:0. Slovenský stredopoliar Miloš Lačný sa tešil z triumfu svojho Torpeda Kutaisi nad FK Kukësi 5:2.Duel medzi rakúskym Sturmom Graz a cyperským AEK Larnaka prerušili za stavu 0:2 v závere druhého polčasu. Po asi polhodinovej prestávke sa hráči opäť vrátili na ihrisko a zápas pokračoval. Hlavný rozhodca Mohammed Al-Hakim zo Švédska pristúpil k tomuto kroku po tom, čo jeho asistenta trafil pohár, ktorý priletel z tribún. Asistent utrpel krvácajúcu ranu. Al-Hakim následne prerušil duel a tímy poslal do šatní. Po približne polhodine sa však vrátili na trávnik a zápas pokračoval ďalej. Organizátori vďaka kamerovému systému identifikovali fanúšika, ktorý pohár hodil, a zo štadióna ho odviedla polícia.Víťaz tejto konfrontácie sa stretne s úspešnejším z dvojice AS Trenčín - Feyenoord Rotterdam (prvý zápas 4:0).Spartaks Jurmala - S0:1 (0:0)52. GuilhermeFC Alaškert -0:2 (0:1)5. a 49. Tucudean (druhý z 11m)/Práznovský za domácich celý zápas a dostal ŽK/- FK Kukësi 5:2 (4:1): 2. a 15. Kuchinanidze, 28. Marin, 31. Kimadze, 86. Kapanadze - 22. Harba, 88. Plaku (z 11m)/za domácich Lačný do 67. min a dostal ŽK/- HŠK Zrinjski Mostar 1:0 (1:0)Gól: 16. Moti- Valur Reykjavík 1:0 (0:0)85. Badibanga2:2 (1:2)42. Ogu, 70. Nwakaeme - 13. Morais (z 11m), 28. Dellatorre, ČK: 80. Dellatorre- HJK Helsinki 3:0 (1:0)38. a 59. Abass, 50. Kronaveter (z 11m), ČK: 83. Črnič (Ľubľana)Cork City -0:2 (0:2)22. a 44. LeviThe New Saints -0:2 (0:2)9. a 27. OnuachuLegia Varšava -1:2 (1:1)27. Lopez - 24. Couturier, 62. Turpel (z 11m), ČK: 44. Astiz (Legia)- FC Progres Niederkorn 2:1 (1:0)38. Sly, 63. Obljakov - 80. ThillHapoel Haifa -1:4 (1:2)7. Buzaglo - 18. Hateboer, 21. Zapata, 65. Pašalič, 86. Barrow- Universitatea Craiova 3:1 (1:0)25. Konate, 77. Cunha, 87. Poulsen - 90.+4 Martič- Zenit Petrohrad 4:0 (3:0)12. a 67. Nikolič, 32. Chvaščinskij, 41. GalovičSturm Graz -0:2 (0:0)46. Truyols, 74. Tričkovski, ČK: 90.+4 Hierländer- Dinamo Brest 4:0 (0:0)46. a 58. Zelaya, 87. Markovič, 90.+2 Veretilo (vl.), ČK: 66. Zaleskij (Brest)- Kajrat Almaty 2:0 (1:0)21. Sladký, 50. Pilař, ČK: 68. Vepřek - 38. SujumbajevFK Mariupol -1:3 (1:2)7. Mišňov - 33. a 37. Laborde, 49. TchouameniJagiellonia Bialystok -0:1 (0:0)85. David/za domácich Kelemen celý zápas/FC Nordsjaelland -1:2 (0:1)71. Rasmussen - 10. Gomas, 64. ZakaričCSKA Sofia -1:2 (1:0)15. Maurides - 64. VAVRO, 74. Kodro (z 11m), ČK: 41. Čorbadžinskij/Sekulič celý zápas - Vavro od 45.+2 min a v 64. strelil gól, Greguš od 76. min/0:0- Lech Poznaň 2:0 (1:0)44. Malinovskij, 56. SamataVitesse Arnhem -0:1 (0:0)90.+3 van Wolfswinkel- FC Luzern 4:0 (3:0)10. a 33. Christodoulopoulos, 36. a 84. Guerrero- LASK Linz 1:0 (1:0)6. Babel1:1 (0:0)72. Karavajev - 69. Horta1:1 (0:0)72. Zachariassen - 83. Gorgon0:00:0- NK Maribor 3:1 (1:1)6. Morelos, 50. Tavernier (z 11m), 86. Coulibaly - 40. BajdeSpartak Subotica -0:2 (0:1)29. Kaiser, 47. Mukhtar