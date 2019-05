Výsledky volieb do EP označila premiérka Mayová za veľké sklamanie

Theresa Mayová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 27. mája (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová v pondelok uviedla, že výsledky volieb do Európskeho parlamentu (EP), v ktorých jej Konzervatívna strana získala necelých deväť percent hlasov, sú pre ňu sklamaním. Informovala o tom agentúra AFP.povedala Mayová, ktorej konzervatívci získali vo štvrtkových voľbách do EP o 14 percent menej hlasov ako pred piatimi rokmi.Jednoznačným víťazom volieb do EP sa v Británii stala protieurópska Strana brexitu (BP) europoslanca a zástancu brexitu bez dohody Nigela Faragea, ktorá získala takmer 32 percent hlasov. Konzervatívcov však predstihli aj liberálni demokrati, labouristi či zelení.