Výsledok finále žien volejbalovej extraligy zostáva v platnosti

Bratislava 26. apríla (TASR) - Výsledok finále žien v rozhodujúcom piatom zápase série o zlato, v ktorom Slávia EU Bratislava zdolala v stredu mestského rivala Strabag VC FTVŠ UK 3:1 a získala 18. extraligový titul, zostáva v platnosti. Rozhodla o tom v piatok Súťažná komisia Slovenskej volejbalovej federácie (SK SVF), ktorý sa na svojom mimoriadnom zasadnutí zaoberala námietkou Strabagu.Strabag namietal neoprávnené pridelenie bodu družstvu Slávie EU počas druhého setu piateho zápasu finále play-off parfems.sk extraligy 2018/2019. SK SVF si vyžiadala písomné vyjadrenia oboch rozhodcov stretnutia, technického delegáta, zapisovateľky stretnutia, kapitánky Strabagu a vyžiadala si k veci písomný výklad Medzinárodných pravidiel volejbalu (MPV) od oficiálneho vykladača MPV zo strany Asociácie volejbalových rozhodcov. SK SVF prizvala k osobnému vypočutiu rozhodcov (prvého arbitra ospravedlnila pre pracovné povinnosti mimo Bratislavy), technického delegáta a zapisovateľku, analyzovala elektronický zápis stretnutia, ktorý konfrontovala s videoanalýzou druhého setu stretnutia.SK SVF po preskúmaní stavu dospela k záveru, že bolo jednoznačne preukázané, že v druhom sete stretnutia za stavu 10:11 z pohľadu namietajúceho zapisovateľka pripísala dva body (jedenásty a dvanásty) družstvu Slávie EU počas jednej rozohry. V tomto okamihu došlo k porušeniu MPV podľa pravidla 6.1 ("za jednu rozohrávku prináleží družstvu jeden bod"), ktorým Slávia EU získala jeden bod neoprávnene. Nápravu bolo možné zjednať podľa pravidla 7.5 MPV ("až do začiatku ďalšieho setu majú rozhodcovia právo opraviť svoje rozhodnutie týkajúce sa aplikácie pravidiel, ak si uvedomia, že spravili chybu. Stav zápasu sa primerane upraví" - pozn.: pod rozhodcov spadá aj technický delegát a zapisovateľ). V momente pochybenia ani do momentu začiatku tretieho setu, keď bolo možné zjednať nápravu pochybenia, k náprave nedošlo.Súťažná komisia SVF na základe uvedeného vyhodnotila podanú námietku voči výsledku stretnutia ako oprávnenú, keďže bolo preukázané neoprávnené priznanie jedného bodu družstvu Slávie EU Bratislava. Podľa Súťažného poriadku volejbalu (SPV), čl. 25, bod 3, "ak sa porušia ŠTD SVF z viny rozhodcu/rozhodcov, stretnutie sa opakovať nebude. Rozhodca bude potrestaný podľa Disciplinárneho poriadku", tiež s odkazom na to, že ani v MPV sa pri takomto pochybení nenachádza podpora pre opakovanie stretnutia, rozhodla SK SVF ponechať v platnosti výsledok dosiahnutý na ihrisku.SK SVF postupuje prípad Disciplinárnej komisii SVF, aby posúdila, do akej miery došlo zo strany zapisovateľky, technického delegáta a rozhodcov k porušeniu Športovo-technických dokumentov SVF a ak áno, aby vyvodila postup v súlade s platným Disciplinárnym poriadkom SVF. Členovia SK SVF dospeli k jednomyseľnej zhode pomerom hlasov 4:0, keď Stanislav Martinát sa vzhľadom na svoj vzťah k jednej zo zúčastnených strán vzdal rozhodovacej právomoci.