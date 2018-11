Výsledok ma milo prekvapil a potešil, uviedol primátor Dolného Kubína

Ilustračná snímka. Foto: TASR Radovan Stoklasa Foto: TASR Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dolný Kubín 11. novembra (TASR) - Výsledok sobotňajších (10.11.) komunálnych volieb milo prekvapil a potešil nového primátora Dolného Kubína, 39-ročného Jána Prílepka (nezávislý). Uviedol to v nedeľu v reakcii na svoje zvolenie do funkcie. Od Dolnokubínčanov získal 3798 hlasov a porazil tak druhého nezávislého kandidáta Pavla Hešku o 2904 hlasov.dodal.Ako prvé si chce novozvolený primátor urobiť dôslednú analýzu mesta a mestských firiem.priblížil s tým, že sa chce pustiť do prípravy plánu na znovuotvorenie kina Choč, ktoré v Dolnom Kubíne už viac ako šesť rokov veľmi chýba.Od decembra obsadia v 19-člennom mestskom zastupiteľstve deväť poslaneckých kresiel poslanci KDH, sedem nezávislí kandidáti a po jednom mandáte budú mať strany SaS, OľaNO a SNS. V tohtoročných komunálnych voľbách získal najvyšší počet hlasov (948) nezávislý poslanec Peter Jonák z volebného obvodu č. 5 - Bysterec. Naopak, najnižší počet hlasov (194) dostal poslanec za KDH Tomáš David z volebného obvodu č. 2 - Staré mesto.Podľa zapisovateľky mestskej volebnej komisie v Dolnom Kubíne Jaroslavy Krivdovej voliči odovzdali celkovo vo všetkých volebných okrskoch 6790 obálok, ktoré obsahovali 6596 platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do mestského zastupiteľstva a 6705 platných hlasovacích lístkov pre voľby primátora.