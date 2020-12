Výsledok platného referenda by mal byť pre politikov záväzný, myslí si Richard Sulík

Petíciu musia podpísať tisícky občanov

Výsledok by mal byť pre politikov záväzný

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.12.2020 - Ak by bolo referendum, ktoré chcú zorganizovať opozičné politické strany, platné a vyplynul by z neho istý výsledok, pre politikov by malo byť záväzné. V rozhovore pre agentúru SITA a portál Webnoviny.sk to povedal minister hospodárstva a predseda koaličnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík.Politické strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) a Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) chcú totiž v budúcom roku zorganizovať referendum, v rámci ktorého by ľudia odpovedali na otázku, či súhlasia s konaním predčasných parlamentných volieb.Na to, aby mohla prezidentka Zuzana Čaputová vyhlásiť referendum, sa musí pod petíciu o jeho vzniku podpísať minimálne 350-tisíc občanov. Výsledky sú následne platné, ak sa na ňom zúčastnilo viac ako 50 percent slovenských občanov.„Zohnať 350-tisíc podpisov na referendum zaberie dosť veľa roboty. Nech si ich pekne zbierajú, veď niečo musia v tej opozícii robiť,“ uviedol Sulík.Na otázku, či by akceptoval výsledok referenda, ak by sa opozícii podarilo získať dostatok podpisov, odpovedal, že je nepodstatné, či to akceptuje, alebo nie.„Ak by ale bolo potom referendum platné, teda, že by sa na ňom zúčastnilo viac ako 50 percent ľudí a vyplynul by z neho nejaký výsledok, tak som za to, aby bol záväzný pre politikov. V súčasnosti to nie je úplne jasne stanovené v ústave, keďže sa v nej hovorí, že výsledky referenda budú prijaté ako zákon. Z toho teda presne neviete, čo to znamená. Majú hlasovať poslanci? Nemajú hlasovať poslanci?“ dodal Sulík.