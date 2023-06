Vysnívanú dovolenku môžu skaziť aj zlozvyky. Pozor na ne

Stresové situácie odvykanie sťažujú

Bezdymový kompromis

Škodí najmä dym z cigariet

Bezdymové zariadenia IQOS nie sú bez rizika. Dodávajú nikotín, ktorý je návykový. Sú určené len pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.

14.6.2023 (SITA.sk) -Aj keď má byť dovolenka časom relaxu a znovuzískania psychickej pohody, dospelí fajčiari si ju nemusia užiť podľa svojich predstáv. Relax si často spájajú aj so svojim návykom, ktorí ale môže obťažovať ich blízke okolie. Ide o situácie, kedy zvažujú s fajčením skoncovať.Silným faktorom, ktorý ovplyvňuje proces odvykania od cigariet je stres. Dokonca, pri abstinujúcich dospelých fajčiaroch je stres jedným z hlavných spúšťačov, kedy sa k zlozvyku vracajú. Stačí pritom ak sa cítia neisto, trápia ich problémy, alebo bojujú s nedostatkom spánku či s prepracovanosťou. Všetky tieto situácie vplývajú na snahy fajčiara skoncovať so svojim zlozvykom. Aj preto je odvykanie tesne pred dovolenkou, alebo počas nej, lepším riešením. Voda, slnko a odpočinok majú upokojujúce účinky a tak chuť na cigaretu je menšia.Nepríjemné pocity môže vyvolať aj zlyhanie, ak dospelý abstinujúci fajčiar podľahne. Obviňovanie sa ho však dostáva pod ešte väčší tlak, čo vedie k tomu, že siaha po cigaretách ešte častejšie. Riešením môže byť takzvaný bezdymový kompromis. Vhodný je pre tých, ktorí nevedia, alebo ešte nie sú pripravení definitívne skončiť s fajčením. Podľa vedeckých poznatkov je primárnou príčinou ochorení súvisiacich s fajčením proces horenia, pri ktorom sa uvoľňuje množstvo škodlivých látok a následné vdychovanie cigaretového dymu – výsledku horenia. V súčasnosti sú však na trhu už aj bezdymové zariadenia, ktoré tabak nespaľujú, ale len nahrievajú, čo z nich robí vhodnejšiu alternatívu ku klasickým cigaretám. Neprodukujú dym a ani nepríjemný cigaretový zápach. Ten je totiž nebezpečný aj pre okolie dospelého fajčiara, nakoľko cigaretový dym spôsobuje pasívne fajčenie a cigaretový zápach cítiť z oblečenia, pokožky, či vlasov. Aj keď najlepším riešením je skoncovať s týmto zlozvykom úplne, bezdymové zariadenia ako aj novinka IQOS ILUMA môžu byť vhodnou pomôckou, ako dať tomuto zlozvyku navždy zbojom.Jedným z pretrvávajúcich mýtov je, že ochorenia spojené s fajčením – a to i rakovinu – spôsobuje samotný nikotín. Existuje pritom všeobecný vedecký konsenzus, že príčinou zdravotných ťažkostí sú škodlivé látky vznikajúce pri spaľovaní tabaku. Takto vzniká decht – zvyšok dymu po zhorení cigarety, ktorý je zmesou chemických zlúčenín s obsahom karcinogénnych a toxických látok. Nikotín teda nie je hlavnou príčinou chorôb spojených s fajčením. Tou sú škodlivé chemické látky v cigaretovom dyme, ktoré vznikajú pri horení tabaku. Bezdymové zariadenia IOQS tabak nespaľujú, ale nahrievajú, vďaka čomu chutí inak ako cigarety a teda poskytuje chuť naozajstného tabaku. Navyše produkuje o 95 % menej škodlivín v porovnaní s cigaretami, čo však nepredstavuje zníženie rizika o 95 %.Informačný servis