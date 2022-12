Vysoká škola sv. Alžbety dúfa, že dielo profesora Krčméryho nezanikne a je odhodlaná v jeho práci pokračovať

21.12.2022 (Webnoviny.sk) - Vo viere, že život sa smrťou nekončí, iba mení sme pevne presvedčení, že jeho dielo nezanikne. Urobíme všetko pre to, aby sme v ňom pokračovali a zachovali jeho odkaz pre svet. V stanovisku k úmrtiu profesora Vladimíra Krčméryho to uviedli rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Juraj Benca i pedagógovia, zamestnanci a študenti školy, ktorú Krčméry zakladal a bol jej emeritným rektorom.Sústrasť pozostalým po profesorovi Krčmérym možno vyjadriť podpisom do kondolenčnej knihy. Umiestnená bude vo veľkej aule vysokej školy sv. Alžbety v Bratislave, na Námestí 1. mája od 9:30.