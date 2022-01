Vysoká spotreba vody? Môže sa za ňou skrývať nepovšimnutý únik vody

Ako a kde najčastejšie prichádza k únikom vody

Aj úniky vody môžu byť včas odhalené

Softvér odhalí, či ide o únik vody alebo len bežný prietok

Buďte v obraze o vašej spotrebe vody - moderne a online

O spoločnosti ista

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.1.2022 (Webnoviny.sk) - Prekvapila vás pri koncoročných odpočtoch nečakane vysoká spotreba vody? Ak počas uplynulého roka do vašej domácnosti nepribudol ďalší jej obyvateľ, vysvetlením môže byť aj nepozorovanýMedzi najčastejšie príčiny nežiaduceho úniku vody v domácnostiach patria. Zároveň ide o úniky vody, ktoré mohli vašej pozornosti ľahko uniknúť.Tu sa oplatí spomenúť, že len "obyčajná" porucha splachovača na toalete môže viesť k strate až 25 litrov vody za hodinu. Nejde tu len o problém plytvania prírodnými zdrojmi, ale takýto únik môže vašu peňaženku v konečnom dôsledku ochudobniť až o. A akoby toho nebolo málo, zväčša si tento problém uvedomíte až pri vysokom ročnom zúčtovaní alebo koncoročnom odpočte. Vtedy je už ale zvyčajne neskoro a vám neostáva iná možnosť ako tento nečakaný výdavok zaplatiť.Na to, aby ste stratám vody zabránili, nemusíte denne kontrolovať všetky vodovodné batérie a toalety v byte. S modernou dobou, našťastie, pribudli aj moderné technológie, ktoré. So službou Detekcia úniku vody , ktorú ponúka spoločnosť ista, je spotreba vody vo vašej domácnosti neustále monitorovaná.Akodhalia nežiaduci únik, správcovi domu alebo samotnému užívateľovi bytu je doručené varovanie. Vlastník bytu je včas informovaný o tom, že v jeho domácnosti dochádza k nežiaducemu úniku vody, ktorý následne vie vyriešiť a nemusí sa tak obávať privysokého nedoplatku pri ročnom vyúčtovaní nákladov.Práve ista . Všetky ista vodomery sú vybavené štandardným rádiovým modulom, ktorý posiela informácie o prietoku vody do zbernice dát nainštalovanej v spoločných priestoroch domu. Informácie zo zbernice sú následne prenesené na centrálny server ista.Softvér na detekciu úniku vody už vie vyhodnotiť, či ide o bežný prietok vody alebo o únik vody, ktoré spôsobila porucha či iná závada. Následne je o neštandardnej spotrebea správca domu.Prekvapilo vás, že nežiaduce úniky vody odhalí softvér, ktorý vás o tom informuje e-mailom? S modernou technológiou diaľkových odpočtov sa môžetevo vašom byte. Akúsi komunikačnú bránu tu namiesto odpočtára predstavuje inteligentná zbernica dát, ktorá je nainštalovaná do spoločných priestorov domu. Na jej fungovanie a inštaláciu nie sú potrebné žiadne stavebné zásahy, ani pripojenie na internet či elektrinu. Všetky potrebné dáta z meračov energií a vody sa automaticky prenášajú prostredníctvom rádiovej siete na centrálny server ista.Vďaka tomu máte prostredníctvom online portálu ista24a funkčnosti meracích prístrojov, máte prehľad o hospodárení s energiami ana meračoch.a nezostaňte pri ročnom vyúčtovaní‎ už viac prekvapení. S technológiou diaľkových odpočtov máte neustále prehľad o vašej spotrebe a aj vďaka nej s vašimi energiami hospodárite udržateľne, kontrolovane a komfortne.Spoločnosť ista je jednou z popredných celosvetových spoločností v zvyšovaní energetickej efektívnosti v budovách. Špecializuje sa na meranie, diaľkové odčítanie a rozpočítanie spotreby tepla a vody pre obytné a komerčné budovy. Jej technológie a služby sú založené na digitálnom základe a pomáhajú správcom aj vlastníkom budov jednoduchšie a transparentnejšie šetriť energie aj náklady. V súčasnosti ista poskytuje svoje služby viac ako 200 000 domácnostiam po celom Slovensku. Viac o spoločnosti www.ista.sk Informačný servis