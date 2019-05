Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 13. mája (TASR) - Vysoké školy budú môcť vytvárať konzorciá a takto užšie spolupracovať. Umožní im to novela zákona o vysokých školách z dielne poslancov Ľubomíra Petráka (Smer-SD), Evy Smolíkovej (SNS) a Pétera Vörösa (Most-Híd), ktorú v pondelok schválil parlament. Právna norma zároveň dáva študentom možnosť získať tzv. podnikové štipendiá.Pre úpravu týkajúcu sa konzorcií sa predkladatelia rozhodli aj preto, že proces zlučovania vysokých škôl sa podľa nich nepreukázal ako efektívny.dodávajú poslanci.Zákon počíta so zriadením registra konzorcií, ktorý má viesť ministerstvo školstva. Zapisovať sa doň majú názov a sídlo konzorcia vysokých škôl, predmet jeho činnosti, orgány, prostredníctvom ktorých konzorcium vysokých škôl koná, a mená osôb vykonávajúcich ich pôsobnosť.Právna norma tiež umožní študentom vysokých škôl získať tzv. podnikové štipendiá.uviedol Petrák. Ich účelom je podpora štúdia vo vybraných študijných programoch alebo motivácia k voľbe určitej témy záverečnej práce.Štipendium má poskytovať podnikateľ, ale do procesu výberu študentov a posudzovania nárokov bude zapojená aj vysoká škola. Priemerná mesačná výška podnikového štipendia poskytnutá študentovi v jednom akademickom roku nesmie presiahnuť štvornásobok sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby.