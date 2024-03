Vysoké Tatry hlásia po oteplení dostatok snehu, lyžuje sa vo všetkých väčších strediskách

Prázdniny pokračujú

Spokojní sú aj hotelieri

2.3.2024 (SITA.sk) - Aj napriek výraznému otepleniu v posledných dňoch je na zjazdovkách vo Vysokých Tatrách naďalej dostatok snehu. V súčasnosti sa lyžuje vo všetkých tamojších väčších strediskách, teda v Tatranskej Lomnici, na Jakubkovej lúke v Starom Smokovci i na Štrbskom Plese.Potvrdil to pre agentúru SITA hovorca prevádzkovateľa uvedených stredísk Marián Galajda . Podľa jeho slov je na zjazdovkách v priemere pol metra snehu, v Lomnickom sedle viac ako 1,5 metra. Vo vyšších polohách naďalej panujú zimné podmienky, v nižších pripomínajú skôr jarnú lyžovačku.Lyžovať sa tak bude v strediskách aj počas nasledujúceho týždňa, ktorý bude prázdninový pre Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj.Podľa Galajdu bola zatiaľ návštevnosť lyžiarskych stredísk najvyššia počas prvého prázdninového týždňa, keď prázdninovali nielen žiaci a študenti zo stredného Slovenska, ale aj silné regióny z Čiech a z juhu Poľska.„Prázdniny pokračujú ešte stále nielen na Slovensku a v Českej republike, ale tento týždeň aj v Rumunsku a v Estónsku," poznamenal. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom však evidujú desaťpercentný pokles návštevníkov.S prázdninami sú zatiaľ spokojní aj hotelieri. Podľa výkonnej riaditeľky Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucie Blaškovej dopadol východniarsky týždeň prázdnin veľmi dobre.„Bolo tu veľa ľudí, bolo to citeľné. Taký istý predpoklad máme aj na posledný prázdninový týždeň. Do karát nám hrá, že sneh je iba tu v Tatrách," poznamenala s tým, že ľudia si chcú posledný sneh užiť.Hotely sú podľa jej slov obsadené. „Spolu s oteplením nenastal dramatický scenár, a teda že by ľudia vo veľkom rušili rezervácie," dodala.