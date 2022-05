Vysoké Tatry si 1. máj pripomenú tradičným Tatranským majálesom

Prvý máj budú vo Vysokých Tatrách oslavovať aj tento rok. V nedeľu je v rámci Tatranského majálesu naplánovaný prvomájový sprievod, hudobné aj tanečné vystúpenia, stavanie mája či výstava veteránov z éry socializmu. TASR o tom z oddelenia kultúry a športu mesta Vysoké Tatry informovala Janka Kapustová.





„Kedysi bývali prvomájové recesistické sprievody, kde bol napríklad aj Lenin. Tieto sprievody organizovali súkromníci a podnikatelia. Od chvíle, keď prvomájové oslavy organizovalo mesto Vysoké Tatry v spolupráci s hotelom Morava Tatranská Lomnica, sa nikdy neorientovali ani na ZSSR, ani na Rusko, ani na Ukrajinu, a tak to bude aj tohto roku,“ zdôraznila.Podľa jej slov sa zameriavajú na Sviatok práce, ktorý je medzinárodným sviatkom pracujúcich. Pripomenula, že uznesenie o oslavách prijal ustanovujúci kongres II. internacionály v Paríži v roku 1889, a to na pamäť všeobecného štrajku a masových demonštrácií chicagských robotníkov za osemhodinový pracovný čas.Oslavu 1. mája odštartujú v Tatranskej Lomnici o 9.00 h pred uvedeným hotelom. Pochod účinkujúcich a recesistov bude pokračovať na trase Jazierko, Teniscentrum a mestský park, kde bude program pokračovať do 14.00 h. Okrem iného sú pripravené aj atrakcie pre deti, stánky s občerstvením či ľudovo-umeleckými výrobkami.