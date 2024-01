Vysoké Tatry si vyžiadali životy dvoch poľských turistov, na vine bola aj lavína (foto)

Nálezy telesných pozostatkov

Tiesňové volanie od poľských záchranárov

Pád z hrebeňa v náročných podmienkach

11.1.2024 (SITA.sk) - Vysoké Tatry si vyžiadali obete, pri dvoch stredajších nehodách tam zomreli dvaja poľskí turisti. Informovala o tom vo štvrtok Horská záchranná služba (HZS) Kým za smrťou prvého bol zrejme pád so strhnutou doskovitou lavínou, druhý s najväčšou pravdepodobnosťou neprežil pád z hrebeňa v náročných zimných podmienkach. Nález telesných pozostatkov v oblasti pod Batizovským žľabom v Batizovskej doline nahlásil ešte v stredu v popoludňajších hodinách náhodný turista.Prostredníctvom aplikácie HZS odoslal aj presnú polohu miesta nálezu. So slovenskými horskými záchranármi sa následne spojili ich poľskí kolegovia so žiadosťou o pátranie po vozidle nezvestného poľského turistu. Ten plánoval vystúpiť na Gerlachovský štít.Horskí záchranári HZS aj príslušníci Policajného zboru SR prepátrali parkoviská v tatranských osadách, pričom auto našli vo Vyšných Hágoch. Jedna z fotiek od poľských záchranárov ukázala, že jeho majiteľom bol zosnulý turista.„Oblečenie na jednej z fotografií sa stotožňovalo s oblečením tela bez známok života v Batizovskej doline, ktoré zdokumentoval nálezca,“ priblížila HZS. Vo večerných hodinách prišlo ďalšie tiesňové volanie, tentokrát od poľských záchranárov.„Nahlásili nezvestnosť ďalšieho poľského turistu, s informáciou o jeho poslednom pohybe v oblasti Zadného Gerlachu,“ vysvetlili horskí záchranári. Tí následne odišli pátrať do danej lokality, kde napokon našli telesné pozostatky.Turista podľa HZS s najväčšou pravdepodobnosťou neprežil po páde z hrebeňa v náročných zimných podmienkach. O súčinnosť bola požiadaná ešte v podvečerných hodinách Letka Ministerstva vnútra SR. Pre nevyhovujúce poveternostné podmienky však v nasledujúci deň do oblasti neletela.„Zo severnej strany sa podarilo vykonať zásah za pomoci leteckej techniky poľským záchranárom v súčinnosti s HZS. Po prevoze do Starého Smokovca odovzdali pozostatky oboch mužov Polícií SR a pohrebnej službe,“ doplnila HZS. Overením totožnosti nebohých sa budú ďalej zaoberať príslušníci Polície SR.