Vysoké Tatry spustili kampaň Silvester bez petárd, v národnom parku sú zakázané a ohrozujú zvieratá

Zvieratá ďakujú za nič

Riziko úhynu celej čriedy

20.12.2021 (Webnoviny.sk) - Vo Vysokých Tatrách aj v tomto roku spustili kampaň s názvom Silvester bez petárd. Cieľom je pripomenúť, že používanie pyrotechniky, nielen na prelome rokov, je pre divé a domáce zvieratá stresujúce, a zároveň je na území Tatranského národného parku zakázané.Združenie cestovného ruchu (ZCR) Vysoké Tatry preto žiada domácich aj návštevníkov zachovať v regióne pokoj.Vítanie nového roka bez petárd a ohňostrojov propaguje združenie aj na sociálnych sieťach. Podľa neho môže verejnosť podporiť túto kampaň aj tichou oslavou Nového roka 2022, či zdieľaním, preposielaním a používaním takzvaných hashtagov na sociálnych sieťach či obrázkov s kamzíkmi a ďalšími zvieratami v Tatrách aj s vtipnými komentármi. „Všetky zvieratá Vysokých Tatier a rovnako i domáci miláčikovia ďakujú všetkým za nič! Za žiadne ohňostroje, za žiadne petardy ani hluk. Nepotrebujú nič iba pokoj a ticho tatranského lesa,“ uviedlo ZCR na svojej internetovej stránke.K vianočným a silvestrovským oslavám bez petárd a ohňostrojov vyzýva pravidelne aj mesto Vysoké Tatry a Správa Tatranského národného parku. Ako v minulosti pre agentúru SITA uviedol riaditeľ Správy TANAPu Pavol Majko, ľudí vyzývajú k tomu, aby zachovali pokoj a nový rok si uctili nanajvýš výbuchom šampanského. Každoročne takáto výzva vo viacerých jazykoch putuje aj do ubytovacích zariadení v národnom parku a jeho ochrannom pásme. V nej Správa TANAPu upozorňuje, že používanie zábavnej pyrotechniky a zariadení spôsobujúcich svetelné a zvukové efekty je na územiach národných parkov zakázané zákonom a jeho nedodržanie je postihované finančnými pokutami.Správcovia rovnako pripomínajú negatívne následky pyrotechniky na prírodu. Vysokohorské prostredie Tatranského národného parku so svojimi údoliami a skalnými stenami podľa nich poskytuje výborné podmienky na šírenie akustických vĺn. Tie môžu vyplašiť tamojšie zvieratá.„U zákonom chráneného živočícha, ako je kamzík vrchovský tatranský, môže nadmerný hluk v podobe výbuchov, umocnený efektom odrazov od skalných útvarov, spôsobiť stres s následkom nekontrolovaného správania sa. Dôsledkom takéhoto stresového správania je často útek čriedy kamzíkov do lavínových terénov, kde v prípade odtrhnutia lavíny hrozí riziko úhynu celej čriedy,“ upozorňujú každoročne ochranári.