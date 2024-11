Vysoké Tatry: Tatranský ľadový dóm na Hrebienku je od dnes otvorený pre verejnosť (video)

15.11.2024 (SITA.sk) -"Majstri nám pripravili z ľadu očarujúcu stavbu s úžasne vypracovanými detailmi. Verím, že Tatranský ľadový dóm pritiahne turistov a návštevníkov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia či už blízkeho alebo vzdialeného. Ak chce človek zažiť niečo fascinujúce a odniesť si zážitok, návšteva tohto miesta na Hrebienku vo Vysokých Tatrách to jednoznačne zaručí," uviedlanárodnej organizácie pre propagáciu cestovného ruchu na SlovenskuStavba pozostáva z 1800 ľadových blokov, ktoré vážia spolu 225 ton. Dóm je umiestnený v kupole s priemerom 25 metrov, v ktorej sa udržiava stála teplota -3 až -10°C. Tento rok je ľadový dóm venovaný spomienke na pápeža Jána Pavla II. "Z pohľadu cestovného ruchu sa tento Ľadový dóm stal jednou z najnavštevovanejších atrakcií na Slovensku. A to je krásnym príkladom ako prilákať návštevníkov do už aj tak zaujímavých a krásnych Vysokých Tatier. Som rád, že ministerstvo cestovného ruchu a športu mohlo prispieť finančne cez dotáciu oblastnej organizácii cestovného ruchu Región Vysoké Tatry na prípravu tohto nádherného diela," povedalDóm je pre verejnosť dostupný do 21. apríla budúceho roka, návštevníci sa k nemu dostanú v priebehu niekoľkých minút pozemnou lanovkou zo Starého Smokovca. V prípade priaznivého zimného počasia môžu cestu z Hrebienka naspäť do Starého Smokovca absolvovať aj na 2,5 km dlhej sánkarskej dráhe. "Tatry sú akýmsi symbolom, nielen pre domácich, ale aj zahraničných turistov. A ja som nesmierne rada, že Tatranský ľadový dóm pokračuje vo svojej tradícií už 12. rok, pretože aj toto miesto je jednou z hlavných dominánt, ktorá počas zimných mesiacov priláka návštevníkov do nášho regiónu," uzavrela

