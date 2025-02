Vysoké Tatry zaznamenali rekordný počet úrazov, horskí záchranári ošetrili na zjazdovkách vyše 170 ľudí

Zvýšil sa aj počet návštevníkov

Zachranári riešili celkovo 241 úrazov

2.2.2025 (SITA.sk) - Januárový počet úrazov na lyžiarskych svahoch dosiahol historický rekord. Informoval o tom predseda Tatranskej horskej služby (THS) – dobrovoľného zboru František Mrázik . Dobrovoľní záchranári si podľa jeho slov takúto sezónu nepamätajú za celú históriu svojho pôsobenia na lyžiarskych svahoch. Na zjazdovkách zasahovali 170-krát.Podrobnú štatistiku úrazovosti si dobrovoľní záchranári podľa Mrázika vedú od roku 2004. Odvtedy ošetrili viac ako 6-tisíc úrazov. „Január 2025 prišiel s rekordom. Na zjazdovkách sme zasahovali 170-krát. K takémuto číslu sme sa priblížili len v roku 2020, keď bolo za január ošetrených 157 úrazov,“ uviedol.Za zvýšeným počtom zásahov je podľa dobrovoľných záchranárov aj zvýšená návštevnosť lyžiarskych stredísk, hlavne na východnej strane Tatier, najviac v Bachledovej doline.„Pri 21 zásahoch sme pacienta ďalej odovzdali rýchlej zdravotnej pomoci. V dvoch prípadoch zasahoval vrtuľník. Ľahké úrazy v percentuálnom zastúpení ostali na decembrových hodnotách. Počet ťažkých úrazov sa oproti decembru strojnásobil,“ zbilancoval predseda THS – dobrovoľného zboru. V decembri minulého roka ošetrili na svahoch 71 úrazov.V januári pribudlo aj stredne ťažkých úrazov. Najčastejšou príčinou bol pád na svahu s následným poranením kĺbov, za ktorými nasledujú zlomeniny. Druhou najčastejšou príčinou sú zrážky lyžiarov. Tie boli podľa dobrovoľných záchranárov väčšinou sprevádzané vyššou rýchlosťou, ktorá sa odráža aj na závažnosti úrazov.Celkovo od začiatku sezóny dobrovoľní záchranári z Tatranskej horskej služby ošetrili v štyroch lyžiarskych strediskách Vysokých Tatier 241 úrazov. Na Štrbskom Plese to bola rovná stovka, v Bachledovej doline 119. Strediská v Ždiari pridali do celkového počtu ešte pár desiatok zranení.„Radosť z dobrej lyžovačky by nemala znamenať stratu obozretnosti, a tým prispieť k zvýšenému riziku úrazov. Rovnako, ako myslíme na bezpečnosť pri šoférovaní, je potrebné na ňu myslieť pri lyžovaní. Každý z nás je na svahu „motorkárom bez airbagov´ a mal by tomuto faktu prispôsobiť svoju jazdu, či miesto oddychu,“ upozornil Mrázik. Zároveň apeluje na dodržiavanie Bieleho kódexu, teda pravidiel na lyžiarskych svahoch.