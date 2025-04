Vysokopostavení politici využili novelu trestného zákona, podľa Radačovského to zdôvodňuje podozrenia ľudí – VIDEO

18.4.2025 (SITA.sk) - Skrátenie premlčacej doby alebo znižovanie trestných sadzieb za ekonomickú kriminalitu pomohlo aj niektorým vysokopostaveným politikom alebo osobám blízkym vládnucej strany. Nový poslanec v Národnej rade Miroslav Radačovský , ktorý sa tam dostal po odchode Rudolfa Huliaka na post ministra, si myslí, že by túto výhodu nemali využívať, aj keď tieto úpravy nie sú nič neštandardné vo vzťahu k západu Európskej únie a civilizovaným krajinám.„Samozrejme, že novelou tohto zákona sa množstvo trestných stíhaní zastavilo, aj u vysokých politikov. A vtedy títo politici, voči ktorým sa toto trestné stíhanie zastavilo, mali postupovať inak. Nemali súhlasiť so zastavením trestného stíhania, ale mali žiadať, aby sa ich vec prejednala na súde. Tým by jasne dali najavo, že my sme nečakali na novelu tohto trestného zákona pre to, aby sa voči nám v prípravnom konaní zastavilo trestné stíhanie. Ale chceme, aby o nás spravodlivo rozhodol súd. To je podobný prípad amnestie. Pokiaľ je udelená individuálna alebo aj všeobecná amnestia, uznesením vám odpustia vo forme abolície a zastavia trestné stíhanie. Vy máte právo podať proti tomu sťažnosť a povedať, nie, ja tú amnestiu nechcem, pretože ja sa cítim byť nevinný, ja chcem, aby preto prejednal súd a súd, aby oslobodzujúcimi rozsudkom rozhodol, že som nevinný,“ uviedol Radačovský, ktorý bol viac ako 40 rokov sudcom. Podľa neho využívajú situáciu, že novela trestného zákona ich zasiahla v čase, keď boli trestné stíhaní alebo mali problém so zákonom.„Je absolútne logické, že to zdôvodňuje rôzne podozrenia a rôzne názory ľudí, že to bolo urobené kvôli tomu, aby niektorí neboli trestne stíhaní. Ale zase spomeniem aj človeka, ktorému to veľmi pomohlo. Bývalý pán prezident Andrej Kiska . No nebyť novely trestného zákona bol by uznaný vinným, a tak ide do výkonu trestu,“ uviedol Radačovský v rozhovore pre agentúru SITA.