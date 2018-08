Vysokou komisárkou OSN pre ľudské práva bude exprezidentka Čile

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 8. augusta (TASR) - Bývalá dvojnásobná prezidentka Čile Michelle Bacheletová by sa mala stať novou vysokou komisárkou OSN pre ľudské práva. S odvolaním sa na informácie získané od nemenovaných diplomatov OSN o tom v stredu informovala agentúra AP.O rozhodnutí generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa informovala v utorok podľa citovaných zdrojov skupinu veľvyslancov pri svetovej organizácii jeho zástupkyňa Amina Mohammedová.Bacheletovej nomináciu ešte len oficiálne oznámia a schváliť ju musí 193-členné Valné zhromaždenie OSN, dodali diplomati. Vo funkcii by mala vystriedať súčasného vysokého komisára OSN pre ľudské práva, jordánskeho diplomata a princa Zajda Raada Husajna, ktorého mandát sa končí 31. augusta.Bacheletová bola prezidentkou Čile dvakrát - v rokoch 2006-2010 a v rokoch 2014-2018. V období medzi tým sa stala prvou šéfkou úradu OSN pre ženy UN Women, pomerne novej agentúry OSN zameranej na podporu rodovej rovnosti a postavenia žien.