Vysoký cholesterol je častou príčinou smrti, spôsobuje zúženie ciev

Bratislava 18. septembra (TASR) – Celosvetovo je treťou najčastejšou príčinou úmrtí vysoká hladina cholesterolu. Nasleduje hneď po kardiovaskulárnych ochoreniach a fajčení.vysvetľuje primárka ambulantného oddelenia Národného ústavu srdcových chorôb v Bratislave a Správkyňa Slovenskej nadácie srdca Ivana Šoóšová.Cholesterol spôsobuje, že cieva sa zužuje, môžu sa v nej vytvárať krvné zrazeniny, znižuje sa prietok krvi, a to spôsobuje nedokrvenie jednotlivých orgánov. V dôsledku nedokrvenia orgánov môže vzniknúť napríklad demencia, srdcový infarkt i obličková nedostatočnosť.tvrdí lekárka. Najdôležitejšie je podľa nej nefajčiť, pretože fajčenie ničí cievy. Ďalším opatrením je vhodná strava, ktorá zlepšuje funkciu výstelky ciev, teda ovocie a zelenina červenej, oranžovej a žltej farby, najlepšie čerstvá. Tiež primerané množstvo mäsa, rýb, vajec, mliečnych výrobkovdodáva Šoóšová. Dôležité sú podľa nej tiež fyzická aktivita a otužovanie.Cholesterol možno podľa nej zjednodušene rozdeliť na dobrý a zlý. Zlý cholesterol cirkuluje v krvi a presúva sa z pečene do tkanív.priblížila. Normálne hodnoty celkového cholesterolu by podľa nej u zdravých ľudí mali byť menej ako 5. Zlý cholesterol by nemal byť vyšší ako 3.U niektorých ľudí však režimová liečba na zníženie cholesterolu nestačí. Na ovplyvnenie funkčnosti výstelky ciev a zníženie rizika cievnej príhody pacienti užívajú najmä lieky z kategórie statínov.Na Slovensku podľa Šoóšovej 80 percent pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami nedosahuje odporúčané hodnoty zlého cholesterolu. Dôvody sú rôzne, napríklad spolupráca a dodržiavanie predpísanej liečby pacientom, nezáujem lekára alebo genetické faktory.“ pripomína Šoóšová.uzavrela.