Vyšší rodičovský príspevok začnú postupne vyplácať, polepšia si desaťtisíce rodičov

Suma záleží aj od práce

Podmienky nároku na dávku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.2.2020 (Webnoviny.sk) - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR (UPSVAR) začne tento mesiac vyplácať vyššie rodičovské príspevky. Tieto rodinné dávky sa síce zvýšili už od začiatku januára tohto roka, ústredie práce a sociálnych vecí ich však rodičom vypláca mesačne pozadu."Znamená to, že prvé príspevky v novej výške ústredie vyplatí vo februári. Rodičia dostanú príspevok v rovnakom čase, ako boli zvyknutí doteraz – približne v polovici mesiaca," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa UPSVAR Jana Lukáčová.Suma rodičovského príspevku od začiatku tohto roka razantne stúpla. Pre rodičov, ktorí pred nástupom na rodičovskú dovolenku pracovali a čerpali materskú dávku, ide o nárast z vlaňajších 220,70 eura na 370 eur.Pre rodičov, ktorí pred narodením dieťaťa nepracovali a nedostávali preto materskú dávku zo Sociálnej poisťovne, sa rodičovský príspevok zvýšil takmer o 50 eur na 270 eur.Rodičovský príspevok by sa mal zvýšiť o 150 eur približne polovici zo 140 tisíc poberateľov tejto dávky. Ide o rodičov, ktorí pred narodením dieťaťa pracovali a z tohto dôvodu splnili podmienky nároku na materskú dávku zo Sociálnej poisťovne.Druhú polovicu poberateľov rodičovského príspevku tvoria rodičia, ktorí pred narodením dieťaťa nepracovali a materskú dávku zo Sociálnej poisťovne nedostávali. Tejto skupine rodičov rodičovský príspevok stúpne o 50 eur mesačne."Štatistiky vyplatených príspevkov zverejňujeme vždy k 20. nasledujúceho mesiaca, čiže štatistické údaje o rodičovských príspevkoch vyplatených vo februári zverejníme 20. marca," povedala hovorkyňa UPSVAR Jana Lukáčová. Zvýšenie týchto rodinných dávok by si malo zo štátneho rozpočtu v tomto roku vyžiadať 145 miliónov eur.Rodičia môžu rodičovský príspevok dostávať do troch rokov veku dieťaťa, pri dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa do jeho šiestich rokov.