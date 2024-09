Vyššia daň na knihy môže byť pre mnohých likvidačná, nezávislé kníhkupectvá žiadajú poslancov odmietnuť návrh

Negatívny vplyv na všetkých

Rozhodnutie je v rukách poslancov

24.9.2024 (SITA.sk) - Malé nezávislé kníhkupectvá na Slovensku apelujú na poslancov Národnej rady SR , aby odmietli vládny návrh na zvýšenie DPH na knihy. Upozornili, že tento krok by mohol viesť k likvidácii mnohých z nich, čím by sa značne znížila dostupnosť kníh pre čitateľov a negatívne ovplyvnila kultúrna komunita na Slovensku.„V nezávislých kníhkupectvách s knihami žijeme, radíme ľudsky i odborne pri výbere kníh, vytvárame kurátorské výbery, objavujeme nové vydavateľstvá, organizujeme literárne festivaly a kultúrne podujatia, vytvárame priestor na stretávanie a diskusiu,“ uviedli zástupcovia kníhkupectiev v otvorenom liste a zároveň upozornili, že zvýšenie cien kníh povedie k zníženiu počtu návštevníkov a nákupov, čo môže mnohé kníhkupectvá priviesť k zániku.Zástupcovia kníhkupectiev dodali, že knihovníkom, autorom, vydavateľom a celej literárne komunite hrozí zníženie počtu vydaných a predaných kníh, čím sa obmedzí ich dostupnosť, čo negatívne ovplyvní všetkých ľudí na Slovensku.Podľa signatárov otvoreného listu poslancom NR SR prídu čitatelia všetkých druhov literatúry o prístup k informáciám, rozširovaniu obzorov, emóciám a dialógu, čo je nevyhnutné pri budovaní kultúrnej, slobodnej a sebavedomej spoločnosti.„Bez čitateliek a čitateľov nebudú v takej spoločnosti dobre žiť ani tí, čo knihy nečítajú,“ varovali. Nezávislé kníhkupectvá zdôraznili, že ich existencia závisí na príjmoch z predaja kníh a ak sa ceny príliš zvýšia, môžu sa ocitnúť v nepriaznivej ekonomickej situácii.„Ak vládny návrh o zvýšení DPH na knihy schválite, pre mnohé nezávislé kníhkupectvá to bude likvidačné,“ tvrdia signatári. Nezávislí kníhkupci preto žiadajú poslancov, aby v záujme kultúrneho a intelektuálneho rozvoja krajiny návrh na zvýšenie DPH na knihy odmietli. Rozhodnutie je podľa nich v rukách poslancov Národnej rady SR.